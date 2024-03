L’economia dei dati vale il 6% del Pil

Grazie all’intelligenza artificiale l’economia dei dati può quasi raddoppiare la sua incidenza sul Pil italiano: dal 3,2 al 5,9%. Ma a una condizione: mettere in connessione l’opportunità rappresentata dalla tecnologia con le imprese. La stima è arrivata da Ey nel corso del convegno "L’intelligenza artificiale per l’Italia", occasione per grandi e piccole aziende di fare il punto sull’implementazione delle nuove tecnologie. Tra le big c’è Poste Italiane che, come ha spiegato l’ad Matteo Del Fante, punta a utilizzare i dati di ciascun cliente per configurare e personalizzare l’app, offrendo così servizi diversi a ciascuno. Ma non solo: "Siamo in fase avanzata di testing – ha detto Del Fante – per uno strumento di copilot, ovvero un “assistente“ ai nostri consulenti che, analizzando i dati disponibili sul cliente che hanno davanti, possono dare degli input specifici".

Inoltre "l’IA che verrà utilizzata sulle navi militari verrà importata dall’industria civile", ha annunciato l’ad di Fincantieri, Pierroberto Folgiero (foto sotto). "Il remotizzato subacqueo – ha spiegato – spingerà e accelererà l‘IA. Lo sviluppo di nuovi droni e sottomarini avverrà accelerando e abilitando l‘intelligenza artificiale".

