Lavoropiù diventa una holding. Confermati i vertici

Lavoropiù, società di consulenza che offre servizi avanzati alle imprese in grado di spaziare dalla ricerca e selezione del personale, fino alla formazione, al supporto e alla ricollocazione delle risorse umane e che conta 700 professionisti dislocati in oltre 100 sedi italiane ed estere (tra Spagna, Regno Unito, Brasile e Hong Kong), ha costituito una holding. La formalizzazione è arrivata durante l'assemblea dei soci, nel corso della quale, oltre all’approvazione del bilancio, è stata confermata la presidenza della spa affidata a Enrico Fini, che continuerà a guidare Lavoropiù con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e di progredire nell’innovazione dei servizi offerti. Il consiglio di amministrazione vede, a fianco di Fini, Giovanni Freddi in qualità di vice presidente, Tomaso Freddi presidente onorario e Daniele Ottavi consigliere delegato. Giovanni Freddi sarà inoltre presidente della Holding. “Questa azione strategica – si legge nella nota diffusa – riflette la compattezza della compagine sociale, interamente composta dalle famiglie Fini e Freddi, ognuna con una quota del 50%. La stabilità degli assetti proprietari e la piena condivisione sulle future attività di sviluppo testimoniano la solidità e la visione comune per il futuro di Lavoropiù”.

La costituzione della holding rappresenta un passo significativo per l’azienda che in quest’ottica conta di avvalersi di vantaggi strategici e operativi. “La nuova struttura – prosegue l’analisi societaria – permetterà una governance più solida e l'acquisizione di nuove opportunità di business. La holding favorirà lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra le diverse società del gruppo, stimolando l'innovazione e lo sviluppo di nuove soluzioni per i clienti”. Sul tema è intervenuto anche Giovanni Freddi: “Sono profondamente onorato di assumere la presidenza della nuova holding. La struttura solida e la condivisione di obiettivi tra le famiglie Fini e Freddi ci permetteranno di affrontare le sfide future con una base ancora più robusta”. Intanto, per la prima volta nella sua storia, l’azienda ha superato i 200 milioni di euro di fatturato. Il bilancio 2023 si è chiuso con ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 204.455.883 euro, registrando un incremento del 6% rispetto all’esercizio 2022. "Questo risultato storico – ha aggiunto Enrico Fini, Presidente di Lavoropiù Spa – è una chiara dimostrazione della dedizione e del duro lavoro di tutte le nostre persone. Superare i 200 milioni di euro di fatturato segna un importante traguardo e ci motiva a continuare a innovare e a migliorare i nostri servizi. Come emerge dal primo bilancio consolidato della storia della nostra società, il contributo di ‘Forpiù Srl’ è risultato molto significativo in termini di redditività, consentendoci di rafforzare l’offerta formativa e di garantire percorsi di aggiornamento e qualificazione sempre più in linea con le esigenze del mercato del lavoro".