Non c’è crisi per i manga, i fumetti giapponesi fatturano 18 milioni di euro in Italia

Roma, 25 ottobre 2024 – Non conoscono crisi, arrivano come una valanga colorata e piena di creatività, e colonizzano programmazioni cinematografiche, librerie e piattaforme streaming: sono i manga, i fumetti giapponesi che trainano i fatturati dell’intrattenimento, trovano sempre più spazio nelle vetrine delle librerie e anche on-line raggiungono un pubblico vasto ed eterogeneo.

Un fenomeno non solo giapponese

Secondo uno studio condotto da Media Partners Asia dal titolo “Il futuro dell’industria audiovisiva del Giappone”, il fatturato televisivo e cinematografico legato al mondo dei manga, passerà dai 31,8 miliardi di dollari previsti nel 2024, a 34,1 miliardi di dollari nel 2029, mentre la quota di mercato delle piattaforme online salirà dal 35% al 45%, raggiungendo i 15,3 miliardi di dollari. Anche in Italia i dati sono molto incoraggianti. Secondo un report dell’Associazione Italiana Editori (AIE), il fatturato è cresciuto in maniera esponenziale nell’ultimo quinquennio, passando dai 3,3 milioni di euro del 2019 ai 18 milioni del 2023. In Giappone il settore è addirittura ai massimi storici, con oltre 4 miliardi di euro di volume d’affari, terzo anno consecutivo in crescita. Stando ai dati del portale nipponico Oricon, il libro più venduto è stato Blue Lock con 10,5 milioni di copie vendute, seguito da Jujutsu Kaisen con 8,5 milioni e da One Piece con 7,2 milioni di copie.

Il futuro fra abbonamenti e accademie

Negli ultimi tempi, oltre ai canali commerciali e generalisti, si segnala uno spazio sempre maggiore dedicato ai fumetti manga, anche sulle piattaforme streaming quali Netflix e Amazon Prime. Ma il leader del settore streaming resta Crunchyroll, un servizio on demand americano, specializzato sull’offerta di prodotti asiatici, che negli scorsi mesi ha superato i 13 milioni di abbonamenti nel mondo. Dopo vari passaggi di proprietà, il colosso Sony Pictures Television ha rilevato quest’azienda nata nel 2006, per la cifra di 1,17 miliardi di dollari, e fra i nuovi investimenti ha annunciato la nascita di una accademia per far crescere giovani talenti, che saranno i creatori dei manga del futuro.

Lucca Comics & Games dal 30 ottobre

E’ intanto previsto un record di affluenza per la manifestazione “Lucca Comics & Games”, in programma nella città toscana dal 30 ottobre al 3 novembre 2024. Un evento dedicato ai manga e agli anime, e in generale pensato per tutti gli appassionati della cultura giapponese. Previsti non solo workshop artistici e incontri con gli autori, ma anche giochi di ruolo, concorsi a premi e novità dal mondo dell’intrattenimento asiatico.