Revolv Space investe e prepara assunzioni

REVOLV SPACE prosegue il proprio programma di sviluppo accompagnato anche da un piano di assunzioni. La startup, fondata nei Paesi Bassi da due ingegneri aerospaziali italiani all’estero, ha recentemente aperto una sede in Italia, dove sta espandendo le sue operazioni in seguito all’investimento condotto da due fondi di Venture Capital italiani. Revolv Space, ha ottenuto un investimento di 2,6 milioni di euro per migliorare le capacità dei piccoli satelliti attraverso meccanismi avanzati e sistemi di generazione di energia ad alte prestazioni. Questo round di finanziamento, guidato da Primo Ventures attraverso il fondo Primo Space con il supporto di Takeoff, l’Acceleratore Aerospace e Advanced Hardware della Rete Nazionale CDP Venture Capital, segna una tappa fondamentale per la crescita di Revolv Space.

Il capitale raccolto permetterà di avviare la dimostrazione in orbita di SARA, il primo attuatore per pannelli solari autonomo e fail-safe, progettato per migliorare significativamente le prestazioni dei piccoli satelliti. Inoltre, l’investimento faciliterà l’espansione delle capacità produttive dell’azienda, rispondendo alla crescente domanda di componenti satellitari avanzati. La startup è supportata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) attraverso il suo Business Incubation Centre di Noordwijk, Paesi Bassi, dove l’azienda è nata. Revolv Space ha mosso i primi passi vicino a ESTEC, il centro tecnologico dell’ESA. Il nuovo round di finanziamento ha permesso l’apertura di una nuova sede a Torino, Italia, un hub di riferimento nel settore spaziale europeo e mondiale, sede di giganti come Thales Alenia Space e Leonardo, oltre ad aziende in forte crescita come Argotec e Tyvak International. L’apertura della sede è stata agevolata dal Team Attrazione Investimenti del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte (CEIP).

"A partire da gennaio – spiega il ceo Marco Sala – Revolv Space ha già assunto cinque persone di tre diverse nazionalità, confermando la crescente attrattività dell’ecosistema spaziale italiano nel quadro europeo. Questo investimento ci accompagna nella prossima fase cruciale della crescita, segnando un passo fondamentale nella nostra missione di spingere i confini dello spazio commerciale con soluzioni robotiche ed energetiche innovative".

v. b.