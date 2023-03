Retribuzioni troppo basse Fuga dai concorsi pubblici

QUO VADO? Macché. Vacilla il mito del posto fisso statale, tanto caro al protagonista del film-cult di Checco Zalone. Retribuzioni basse, tempi troppo lunghi per le stabilizzazioni e la concorrenza del settore privato rischiano infatti di svuotare gli uffici delle Pubbliche amministrazioni e le aule dei concorsi. A suonare l’allarme è la Uilpa, secondo cui entro il 2030 potrebbero lasciare l’impiego pubblico verso la pensione circa un milione di dipendenti. L’Sos carenza di personale trova conferma nella decisione del governo di stabilizzare, dopo 15 mesi di lavoro, 500 assunti a tempo determinato per la realizzazione del Pnrr, con profili economico, giuridico, statistico matematico, ingegneristico e ingegneristico gestionale. Una scelta legata anche all’aumento delle rinunce dei vincitori di concorsi per posti a tempo determinato per accettare posti a tempo indeterminato, magari in altre amministrazioni o nel privato. Secondo i sindacati, la risposta all’emergenza è nella maggiore stabilità del lavoro ma anche nell’aumento delle retribuzioni, che evidentemente sono troppo basse per determinare una scelta nella direzione del pubblico. Sono i numeri a dimostrarlo: se circa il 50% dei candidati a un concorso negli ultimi due anni non si è presentata alle prove, la percentuale sale al 70% per i profili tecnici come...