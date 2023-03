Minsait Italia cresce e assume 300 professionisti

CON LO SLOGAN "More digital, More human" Minsait, una società di Indra, punta ad assumere più di 300 nuovi professionisti in Italia e un totale di 12.000 in tutto il mondo entro il 2023 per continuare con i suoi piani di crescita ed espansione. Minsait si rivolge a profili Stem, principalmente laureati in Ingegneria Informatica, Telecomunicazioni e Matematica e di formazione professionale intermedia e avanzata, per soddisfare un’offerta tecnologica innovativa legata all’intelligenza artificiale (AI), agli Advanced Analytics, al metaverso, ai profili SAP o al low code. Con una forza lavoro di oltre 46.000 persone, di cui oltre 3.000 in Italia, Minsait è tra i punti di riferimento per accelerare la transizione di aziende e istituzioni italiane verso modelli digitali più avanzati e sostenibili, con progetti ad alto impatto di portata globale e una visione innovativa dei nuovi formati di business, con un focus sul mondo phygital e sul metaverso. L’azienda si è inoltre posizionata nel campo dei servizi finanziari e dei mezzi di pagamento attraverso la sua controllata Minsait Payments, che elabora oltre 220 milioni di carte in tutto il mondo. Ha inoltre siglato accordi con Google Cloud, Amazon Web Services e Microsoft per far evolvere e trasformare le aziende...