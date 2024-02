Cab Log cerca giovani per l’Academy autisti

CAB LOG, operatore leader nazionale nel settore del trasporto merce d’intesa con E-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, aprono la selezione, rivolta a giovani di tutta Italia, per individuare i 12 partecipanti che entreranno nell’Academy autisti 2024 dell’azienda logistica veneziana. Tra i requisiti richiesti: avere 21 anni e la patente B, essere disoccupati o percettori di Naspi, oltre a un forte interesse verso la professione. Cab Log ha raggiunto i 150 milioni di fatturato nel 2022 e opera su oltre 360mila metri quadrati di magazzini e con più di 300 mezzi di proprietà e di 700 semirimorchi, grazie al lavoro di circa 1.000 collaboratori diretti e indiretti.

Sempre attenti alle evoluzioni del mercato e pronti ad anticipare le esigenze dei clienti, CAB LOG è specializzata nei settori food, beverage & spirits, petfood, home&personal care. Rivolge la stessa attenzione a un’ampia serie di canali. Questi comprendono la Grande Distribuzione moderna (GD, DO), la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), il canale Normal Trade (NT), l’Ho.re.Ca e il Food Service. Il progetto Academy, lanciato da Cab Log, permette ai partecipanti di acquisire gratuitamente la patente CE + CQC attraverso un corso teorico e pratico che consente l’acquisizione di tutte le conoscenze necessarie per svolgere la mansione di autista (carico/scarico, ufficio trasporti, documentazione di viaggio, tecniche di guida sicura per mezzi pesanti, Haccp).

Walter Stevanato – referente Academy di Cab Log – ha detto: "Pensiamo che oggi l’autista ricopra il ruolo di un vero e proprio manager che non deve solo pensare a guidare ma si occupa di molti aspetti, da quelli burocratici e organizzativi, fino al contatto diretto con la nostra clientela, e lo fa attraverso l’utilizzo di tecnologie e sistemi che necessitano di formazione costante. L’Academy nasce proprio per veicolare alle nuove generazioni questo messaggio e prepararli al futuro che verrà". Al termine del percorso in Academy che avrà una durata di 280 ore e si svolgerà da febbraio a giugno, negli spazi appositamente attrezzati per formare i conducenti del futuro della sede Cab Log di Noale (VE), i 12 autisti saranno assunti dall’azienda a tempo indeterminato o in apprendistato.

