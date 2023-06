Al via Itlm Academy Un virtual coach aiuta a fare carriera

ITALMONDO – leader in Italia e in Europa per la logistica integrata e i trasporti nazionali e internazionali, headquarter del più ampio gruppo Itlm – accresce il suo impegno verso i dipendenti dando avvio alla Itlm Academy, un progetto nato per valorizzare il percorso professionale delle risorse under 35 dell’azienda. Previste nel piano anche l’introduzione di un virtual coach al quale i collaboratori potranno rivolgersi per rispondere alle necessità in termini di lavoro e carriera. Tra le novità del 2023 vi sarà anche l’intensificazione del programma di formazione, che nel corso del biennio arriverà a coinvolgere il 100% della popolazione aziendale attraverso la formazione specifica e propedeutica. Nel progetto saranno coinvolti anche i manager dell’azienda al fine di favorire una maggiore e anche diversa interazione con le proprie risorse. Si stima verranno erogate 262 ore di formazione per una media di 80 giorni all’anno.

Tra i moduli offerti ai dipendenti vi saranno corsi su web marketing e social selling, gestione dello stress, organizzazione e lavoro smart, problem solving. Grande attenzione sarà rivolta alla formazione di product owner & scrum master all’interno della divisione it. Non mancheranno le sessioni di team building, il cui tema sarà la restituzione al territorio attraverso l’utilizzo di materiali di recupero, la piantumazione degli alberi, la pulizia degli spazi verdi.

"È importante per noi valorizzare tutti coloro che sono parte integrante e fondamentale del nostro sviluppo – commenta Federico Pozzi Chiesa (nella foto in basso), ceo di Italmondo e fondatore del Corporate Venture Builder del Gruppo, Supernova Hub – Ed è per questo che abbiamo intrapreso un percorso di formazione interna che possa rispondere alle esigenze e richieste della popolazione aziendale, andando a valorizzare soft e hard skills, a fornire strumenti per un miglioramento della qualità della vita sul lavoro e per una ottimizzazione delle attività quotidiane. Ma non solo: crediamo che sia importante agire oggi per la formazione dei manager di domani. Per questo abbiamo creato una Academy che parli ai giovani under 35 con un linguaggio a loro vicino, che li porti a conoscere l’azienda e la sua storia offrendo un vero e proprio piano carrieristico".

Giada Sancini