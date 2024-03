Accenture si rivolge agli esperti digital

UNA SOCIETÀ DI SERVIZI professionali, leader a livello mondiale, che aiuta le principali aziende, governi e organizzazioni a costruire il loro core business digitale. Questo è il core business di Accenture che si occupa di migliorare l’efficienza operativa, accelerare la crescita dei ricavi e migliorare i servizi ai cittadini, creando valore tangibile, in modo rapido e su vasta scala. Di recente Accenture ha completato l’acquisizione di Ammagamma azienda con sede a Modena, in una regione determinante per lo sviluppo economico del Paese, a servizio di settori e filiere chiave dall’automobilistico al farmaceutico.

Dal 2021 ha duplicato il proprio organico di professionisti e incrementato il fatturato, affiancando aziende leader nei settori energetico, assicurativo, bancario, utilities e media. Accenture ha deciso di attuare un importante programma di assunzioni, sul totale di 4.000 nuove posizioni previste per questo anno fiscale, circa 2.900 saranno nell’area delle competenze digitali e tecnologiche in divisioni chiave che includono security, Cloud & Infrastructure, Data & AI, architettura delle informazioni volta all’innovazione, Accenture Song, mobility, e-commerce e digital marketing, coniugando la potenza delle principali piattaforme - SAP, Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday e altre - con le capability Accenture e sono rivolte tutti i settori di industria con particolare attenzione a servizi bancari e assicurativi, beni e servizi di consumo, Health & Public Services, automotive, energia, utilities e consulenza. Nei giorni scorsi Piero Zanchi ha assunto il ruolo di Responsabile Technology per Italia, Centro Europa e Grecia.

"Assumere questa posizione chiave in un momento così cruciale del settore tecnologico è un’opportunità ed una responsabilità straordinaria - commenta - Sono determinato nel portare avanti la nostra missione di fornire soluzioni innovative ai nostri clienti". L’Italia riveste un ruolo di primaria importanza per Accenture, essendo il quarto Paese per rilevanza e radicamento sul territorio. Con una media di 3.500 nuove assunzioni all’anno, l’azienda dimostra un forte impegno nell’investire sul talento locale e nello sviluppo delle risorse umane. Gli interessati possono inviare avere maggiori informazioni e inviare il proprio curriculum collegandosi alla pagina internet: https://www.accenture.com/it-it/careers.

v. b.