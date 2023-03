Lavoratori senior, quali alternative alla pensione

Nuove opportunità per i lavoratori senior

Roma, 16 gennaio 2023 - Nuove formule lavorative di succession plan e di longevity professionale come soluzioni alternative alla pensione per i lavoratori senior. Gli over 50 impiegati nel settore privato in Italia erano 7 milioni nel 2021; gli over 55 occupati totali sono arrivati a 4,8 milioni nel secondo trimestre 2022 superando il 20% della forza lavoro generale, mentre quelli nella fascia 25-34 anni sono 4,1 milioni; i cinquantenni al lavoro, inoltre, in 10 anni sono aumentati di quasi 2,7 milioni. In questo quadro generazionale di aumento dell’età media generale e lavorativa non si possono immaginare solo nuove formule pensionistiche. Serve ripensare una vera e propria nuova stagione lavorativa. È questo il punto di partenza di INTOO, la società di Gi Group Holding leader in Italia nei servizi di sviluppo e transizione di carriera: aziende e persone possono infatti avvantaggiarsi di un approccio differente, le prime in termini di pianificazione della forza lavoro e di succession plan, le seconde come visione della carriera in ottica di longevity professionale. Dal suo osservatorio, INTOO segnala esserci diverse possibilità da esplorare per valorizzare gli over 55 in azienda, mappandone le competenze chiave e i ruoli dove questi possono essere impiegati. L’apertura di un...