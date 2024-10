Italia-Libia, a Todini l’Autostrada della Pace

MILANO

Da gennaio tornano i voli diretti di Ita Airways in Libia. E Todini Costruzioni si assicura due lotti dell’Autostrada della Pace, progetto nato nel 2008 con Muammar Gheddafi e Silvio Berlusconi. Sono due delle novità annunciate al Business Forum italo-libico, a Tripoli, dove sono stati siglati diversi accordi, su cooperazione allo sviluppo, sanità, sostegno alle Pmi e per favorire gli investimenti bilaterali.

La Emsaad Ras Ejdair Motorway Authority, a valle dell’autorizzazione governativa libica, ha accettato formalmente Todini come assegnataria del contratto per i lotti 4.2 e 4.3, che sarà firmato una volta verificate le clausole di garanzia finanziaria e operativa, in corso di definizione. L’inizio delle operazioni di Ita Airways in Libia, all’aeroporto Mitiga, sono invece menzionate nel Programma di implementazione del memorandum d’intesa con cui L’Enac sosterrà l’autorità dell’aviazione civile libica per avvicinarla agli standard di aviazione civile europei. In base a un’altra intesa, il governo di Tripoli, spiegano fonti italiane, si impegnerebbe a sostenere la Gksd Holding – controllante del Gruppo San Donato guidato dall’ad Francesco Giosuè Galli – nell’apertura di filiali in Libia per sviluppare collaborazioni in ambito sanitario (ospedali, centri di eccellenza, formazione e ricerca scientifica), nello sviluppo di infrastrutture e progetti per la generazione e trasmissione di energia elettrica oltre che nel campo dell’efficienza energetica e del trattamento dei rifiuti. Arriva poi un formale riconoscimento delle attività in Libia dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che altrimenti non potrebbe essere autorizzata a realizzare progetti finanziati dall’Ue. Simest ha stretto intese con la Libyan Foreign Bank e la Camera di commercio italo-libica.

A.L.