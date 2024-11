Ita-Lufthansa, via libera dall’Ue alla fusione. Operazione da 829 milioni di euro

Roma, 29 novembre 2024 - L'Ue ha approvato in via definitiva la fusione tra Ita Airways e Lufthansa. Le parti potranno ora procedere al closing dell'operazione dal valore complessivo di 829 milioni di euro.

Il via libera è arrivato entro la scadenza del mandato della prima Commissione von der Leyen dopo il travagliato negoziato tra il Mef e il colosso dei cieli tedesco sulle condizioni della fusione, complicato dalla richiesta tedesca di uno sconto sull'investimento e culminato poi in un'intesa raggiunta a pochi minuti dalla scadenza per l'invio dei documenti a Bruxelles entro la scadenza dell'11 novembre. La squadra antitrust guidata da Margrethe Vestager ha così ultimato gli ultimi passaggi tecnici e giuridici per approvare il pacchetto di impegni presi dalle parti per rispettare le condizioni concordate nell'intesa politica approvata da Bruxelles il 3 luglio e garantire la tutela dell'equilibrio dei cieli nei segmenti di mercato ritenuti critici.