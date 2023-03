Università: le matricole aumentano ma negli indirizzi meno richiesti dalle imprese

Università: matricole in aumento ma non negli indirizzi richiesti dalle imprese

Gli studenti universitari aumentano (di poco), ma diminuiscono gli iscritti alle facoltà che garantiscono maggiori sbocchi lavorativi. È il risultato, paradossale, che emerge incrociando i dati sulle immatricolazioni all’Università del ministero dell’Istruzione per l’anno accademico 2022-2023 e le ultime statistiche diffuse da Unioncamere-Anpal. Andiamo con ordine. A gennaio, stando ai dati forniti dal Miur, le immatricolazioni sono cresciute dello 0,3% sul 2021-2022. Si tratta di un’inversione di tendenza rispetto al calo del 3% che si era registrato l’anno scorso. Per l’Italia, penultimo Paese in Europa per numero di persone che hanno conseguito una laurea, questo è sicuramente un dato positivo: avere più studenti universitari è l’unico modo per sperare di avere più laureati. Tuttavia, gli studenti scelgono soprattutto indirizzi umanistici, che offrono poche possibilità di impiego. Alcune aree a forte impatto occupazionale, si pensi, ad esempio, a tutti gli ambiti scientifici o a ingegneria nelle sue varie declinazioni (informatica, industriale, elettronica), soffrono ormai in modo cronico di una carenza di iscritti, mentre altre specializzazioni continuano a segnare incrementi del numero di matricole a doppia cifra (psicologia) o quasi (gli studi umanistici in generale). Un risultato a cui si arriva appunto incrociando i diversi dati pubblicati nelle ultime settimane da soggetti...