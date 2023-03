Interrail, pass gratis nel 2023: cos'è, a chi spetta e come ottenerlo

Giovani in viaggio

Roma, 23 marzo 2023 - Viaggiare alla scoperta dell'Europa in treno con un pass interrail gratis. Un programma affascinante che l'Unione Europea incentiva grazie al programma DiscoverEU, un concorso istituto nel 2018 e riproposto ogni anno, rivolto a chi ha 18 anni ed è residente in uno Stato dell'UE o in uno dei paesi terzi associati al programma Erasmus+ come Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. I premi in palio sono biglietti gratuiti interrail per girare l'Europa in treno.

Cos'è il programma DiscoverEU

DiscoverEu è un progetto che nasce dal programma Erasmus+ e offre la possibilità di scoprire l'Europa spostandosi da una città all'altra in treno, grazie a un abbonamento gratuito che si può vincere dopo essersi candidati sul sito dedicato (https://youth.europa.eu/discovereu_en). Quest'anno per l'Italia ci sono a disposizione oltre quattromila biglietti gratuiti.

Come funziona il programma DiscoverEu

Il programma DiscoverEu è rivolto a chi ha 18 anni ed è residente in uno degli Stati dell'Unione Europea o in uno dei paesi terzi associati al programma Erasmus+ come Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. È possibile candidarsi per ottenere il biglietto gratuito entro mercoledì 29 marzo compilando la domanda di partecipazione sul sito ufficiale del progetto (https://youth.europa.eu/discovereu_en). I partecipanti devono essere nati tra il 1° luglio 2004 (incluso) e il 30 giugno 2005 (incluso), compilare la domanda con i propri dati personali e poi sarà possibile rispondere ad alcune domande. Chi otterrà il pass interrail potrà viaggiare per un periodo minimo di 1 giorno e massimo 30 giorni tra il 15 giugno 2023 e il 30 settembre 2024. I selezionati riceveranno una carta europea per i giovani DiscoverEU che consentirà loro di avere sconti su visite culturali, attività di apprendimento, sport, trasporti locali, alloggio, cibo, ecc.

Le modalità di viaggio

Il programma DiscoverEu prevede sia la possibilità di viaggiare soli che in gruppo, aggiungendo fino a quattro amici, a patto che rispettino le regole per partecipare al concorso. DiscoverEu, inoltre, mette a disposizione la propria pagina Facebook (https://www.facebook.com/groups/245370079553195/about/) a cui è possibile richiedere di iscriversi per organizzare il proprio viaggio con gli altri partecipanti al progetto. Inoltre, prima della partenza, verranno organizzati incontri pre-partenza e Meet-up dei viaggiatori.