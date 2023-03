Una "sciagura" l'aumento dell'inflazione per l'Unione Nazionale Consumatori

Milano, 17 Gennaio 2023 – Il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona non usa mezzi termini definendo "una sciagura" l'incremento del costo della vita rilevato dall'Istat nel corso del 2022.

Masssimiliano Dona presidente Unione Nazionale Consumatori

L'analisi dell'inflazione da parte dei consumatori

La riflessione del presidente Massimilano Dona trae spunto, ovviamente, dai dati definitivi resi noti dall'Istat che evidenziano l'inflazione media del 2022 pari a +8,1% rispetto al +1,9% del 2021. "Una sciagura! L'Istat conferma che il 2022 è stato un anno nero per le famiglie – ha detto il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona – una situazione, destinata purtroppo ad aggravarsi a gennaio dopo la scelta irresponsabile del Governo di innescare nuovamente la miccia del caro carburanti. Le famiglie sono nei guai e fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese, pur attingendo ai risparmi". Proseguendo nell'analisi dei dati il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori ha aggiunto: "I dati dell'inflazione implicano che nel 2022 una coppia con 2 figli ha pagato 700 euro in più rispetto al 2021 per poter mangiare e bere. Una famiglia media ha avuto una stangata per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche pari a 513 euro, cifra che sale a 632 per una coppia con 1 figlio e che arriva a 836 euro per le coppie con 3 figli".

L'aumento del costo della vita per le famiglie

L'analisi relativa ai capito di spesa, sulla base dell'indagine effettuata dall'associazione dei consumatori, evidenzia un aumento medio del costo della vita nel corso del 2022, a seguito dell'impatto inflattivo, pari a 2.768 euro rispetto al precedente anno. A tal proposito il presdente dell'Unione Nazionale dei Consumatori Massimiliano Dona ha detto: "Per quanto riguarda l'inflazione media nel suo complesso, il +8,1% significa aver avuto nel 2022, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita rispetto al 2021 pari a 2.768 euro, di cui 1.321 per abitazione, elettricità e combustibili, 425 per traporti, 724 per il solo carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva avuta nel 2022 è pari a 2.571 euro. In media per una famiglia il rincaro dello scorso anno è di 2.220 euro, 1200 per l’abitazione, 532 per il solo carrello della spesa. Il primato spetta ancora una volta alle famiglie numerose con più di 3 figli con una mazzata rispetto al 2021 pari a 3.104 euro, 1.472 per l'abitazione e 860 per i beni alimentari e per la cura della casa e della persona".