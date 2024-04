Industria, cala il fatturato: in un anno -3,6%

Per l’industria italiana il 2024 si è aperto con un brusco calo del fatturato, accusando il ribasso più forte nelle vendite estere. Segno positivo invece per il settore dei servizi e anche per il comparto delle costruzioni che conferma la fase di crescita. A certificare dinamiche così differenziate è l’Istat che ha rilevato a gennaio una contrazione del fatturato dell’industria su base congiunturale sia in valore (-3,1%) sia in volume (-2,6%) al netto dei fattori stagionali. Nel dettaglio, si registrano diminuzioni della stessa intensità per valori e volumi (-2,4%) sul mercato interno.

Ma le flessioni risultano più accentuate sul mercato estero, con un ribasso del 4,5% per i valori e del 2,8% per i volumi. In termini tendenziali, il fatturato dell’industria, corretto per gli effetti di calendario, cala sia in valore (-3,6%) sia in volume (-1,8%), con diminuzioni del 3,4% sul mercato interno (-1,6% in volume) e del 3,9% sull’estero (-2,6% in volume). "Una Caporetto", avverte l’Unione Nazionale Consumatori che parla di "un pessimo inizio d’anno". Per i servizi il trend è invece in crescita con l’aumento dell’indice destagionalizzato diffuso e un incremento sia in valore (+1,6%) sia in volume (+1,7%).

