Rivoluzione ai vertici di Boing. Si dimette il Ceo Dave Calhoun. Pesano gli incidenti ai 737 Max

New York, 25 marzo 2024 – Rivoluzione nel board di Boing dopo l'incidente sul volo Alaska Airlines di gennaio, durante il quale un pannello si è staccato in volo da un Boeing 737 Max 9. Il colosso dell'industria aeronautica statunitense, ha annunciato significativi cambi al vertice. Il CEO Dave Calhoun – con una lettera indirizzata ai dipendenti – ha comunicato la sua decisione di dimettersi dalla carica alla fine del 2024. Mentre il presidente Larry Kellner ha informato il consiglio che non intende candidarsi alla rielezione alla prossima assemblea annuale degli azionisti.

Il board ha quindi eletto Steve Mollenkopf come successore di Kellner come presidente indipendente del consiglio. In questo ruolo, Mollenkopf guiderà il processo di selezione del prossimo amministratore delegato di Boeing. Oltre a questi cambiamenti, Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes, si ritirerà dalla società e Stephanie Pope sarà nominata alla guida di BCA, a partire da oggi. Alla base dell'azzeramento dei vertici vi sono le varie "vicessitudini" di cui sono stati protagonisti negli ultimi anni gli aerei della compagnia. E lo stesso Calhoun ad esplicitarlo nella missiva: "È stato il più grande privilegio della mia vita servire Boeing", scrive. "L'incidente del volo Alaska Airlines 1282 è stato un momento spartiacque per Boeing – ha spiegato –. Dobbiamo continuare a rispondere a questo incidente con umiltà e totale trasparenza. Dobbiamo anche inculcare un impegno totale per la sicurezza e la qualità a tutti i livelli della nostra azienda". E ancora: "Gli occhi del mondo sono puntati su di noi e so che supereremo questo momento come un'azienda migliore, basandoci su tutto ciò che abbiamo accumulato lavorando insieme per ricostruire Boeing negli ultimi anni", ha aggiunto. "All'inizio di questo periodo di transizione, voglio assicurarvi – conclude la lettera ai dipendenti – che resteremo concentrati sul completamento del lavoro che abbiamo svolto insieme per riportare la nostra azienda alla stabilità dopo le straordinarie sfide degli ultimi cinque anni, con sicurezza e qualità in prima linea di tutto ciò che facciamo". Il Boeing 737 Max è il successore di uno degli aerei di maggior successo dell’aviazione commerciale, il Boeing 737, bireattore con una capacità da 130 fino a circa 200 posti, impiegato per voli a corto e medio raggio, fino a tre ore. In tanti lo hanno definito l’aereo maledetto. Il velivolo ha cominciato il servizio commerciale di trasporto passeggeri nel 2017. Ma già l’anno successivo sono cominciati i guai. Un aereo Max 8 è precipitato in Indonesia, nel Mare di Giava, il 29 ottobre 2018. Una tragedia con 189 morti del volo della compagnia Lion Air. Pochi mesi dopo un’altra tragedia in Etiopia con lo stesso tipo di aereo, un incidente con 157 vittime l’11 marzo 2019. Entrambi gli incidenti sono accaduti poco dopo il decollo dei jet. Subito dopo il disastro della Ethiopian Airlines diversi Paesi, fra cui l’Italia, hanno deciso di bloccare i voli di tutti i 737 Max per i timori sulla sicurezza dell’aereo. Recentemente, gli ispettori della Federal Aviation Administration (FAA), l'ente federale dell'aviazione degli Stati Uniti, hanno riportato in un rapporto la scoperta di 97 problematiche nelle linee di produzione dei Boeing 737 Max.