Hedge fund: previsioni e scenari promettenti per il futuro

Roma, 21 ottobre 2024 – Partiti con la brutta reputazione di fondi puramente speculativi, gli hedge fund hanno conquistato nel corso degli ultimi tempi una posizione sempre più di rilievo nell’asset management. Con questa tipologia di operazione, gli investitori affidano parte del loro denaro ai gestori del fondo nella speranza che questi, seguendo obiettivi e tecniche molto eterogenee, possano produrre degli effetti positivi. Attualmente gli investitori istituzionali vedono un futuro prolifico per il settore degli hedge fund, soprattutto in relazione ai rendimenti che questa tipologia di investimento potrà portare. A pensarla così, secondo una recente ricerca di Beacon, è ben il 91% del campione di investitori intervistati.

Il futuro roseo dell’hedge fund

Beacon è una piattaforma di analisi del portafoglio e gestione del rischio collegata alle proprie operazioni presso fondi pensione, family office e gestori di patrimoni assicurativi. Opera in diversi Paesi, dagli Stati Uniti al Regno Unito, passando per Germania, Svizzera, Francia, Italia, Hong Kong e Singapore. Da un recente studio della piattaforma sugli hedge fund è emerso un dato non di certo trascurabile: ben il 91% del campione intervistato prevede che il settore possa aggiungere più di 190 miliardi di dollari di asset entro la fine dell’anno. Per il 26%, invece, l’aumento potrebbe essere compreso tra 250 e 500 miliardi di dollari.

Numeri e previsioni che non possono non essere presi in seria considerazione dagli investitori. Lo scenario descritto, inoltre, sarebbe solo la base di partenza dei prossimi 3 anni, quando ben il 93% del campione ritiene possibile un aumento della raccolta di fondi da parte degli hedge fund pari o superiore al 10%. Per il 14%, invece, la raccolta sarà anche superiore, arrivando a una crescita superiore al 20%. Alle percentuali di propensione alla crescita del settore rispondono, in maniera coerente, anche i numeri del patrimonio gestito a livello mondiale dagli hedge fund. Secondo i dati di Hedge Fund Research, infatti, alla fine del primo trimestre di quest’anno (2024) è stata raggiunta la cifra record di 4.600 miliardi di dollari.

Sviluppo degli hedge fund: i possibili rischi

Lo scenario più che roseo descritto in precedenza deve anche fare in conti con alcune riserve e preoccupazioni dichiarate dagli investitori in relazione agli hedge fund. Malgrado l’evidente crescita, infatti, una percentuale molto ampia di investitori istituzionali intervistati, circa l’88%, ritiene che questi fondi debbano effettuare dei grandi passi in avanti per quanto riguarda la loro qualità dell'informazione e la trasparenza. Le carenze vengono riscontrate dagli investitori soprattutto nella fase di allocazione dei fondi. È un problema molto serio, visto che ben l’85% del campione intervistato da Beacon ha dichiarato di aver deciso di non investire in un fondo hedge a causa delle preoccupazioni sulla gestione del rischio e, dunque, a causa di una carente quantità di informazioni messe a disposizione dal fondo stesso. La crescita del settore deve dunque passare, inevitabilmente, dalle migliorie che gli investitori istituzionali si aspettano, avendo attenzione nel controvertire questo senso di incertezza che spessa blocca gli investimenti. Il 93% di chi ha palesato dei dubbi sugli hedge fund, infatti, ritiene che questo trend subirà una crescita nel corso dei prossimi anni malgrado l’accelerazione nei capitali raccolti.