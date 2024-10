Halloween, giro d'affari che non conosce crisi

Roma, 9 ottobre 2024 – È la ricorrenza anglosassone più nota al mondo, raccontata in tanti film con le sue ambientazioni gotiche. Deve la sua origine alla festa del nuovo anno per il popolo celtico, detta Samhain, ma a tutti è nota oggi come Halloween. Il nome è probabilmente derivato da “All Hallows Eve”, ovvero “Vigilia di ogni santi”, e dagli anni Duemila è ormai una delle feste più amate anche in Italia.

Come si festeggia in Italia?

Se all'inizio era vista come una festa per bambini, in giro nel quartiere a chiedere “dolcetto o scherzetto?”, oggi in Italia la festa di Halloween ha fondamentalmente sostituito il Carnevale e le feste a tema per gli adulti, o vi si è quantomeno aggiunta andando a perdere l'ancestrale significato di fine della stagione dei raccolti.

Sono infatti sempre di più le persone che festeggiano mascherandosi, scegliendo abiti macabri o noir. Secondo un'indagine di Ipsos per Confesercenti, a festeggiare lo scorso anno sono stati soprattutto i giovani fra i 18 e i 34 anni, mentre l'area più influenzata è stata il Centro-Italia, dove Halloween ha conquistato il 67% dei residenti, mentre nel Mezzogiorno e nelle Isole solo il 59%. Nel 2023, un italiano su tre ha speso meno dell'anno precedente, e la spesa media è stata di 66,70 euro a persona, con un giro d'affari complessivo superiore ai 200 milioni di euro.

Periodo d'oro per le industrie dolciarie

Il settore merceologico che nell'ultima settimana di ottobre registra il maggior aumento del fatturato è quello delle industrie dolciarie. La scelta degli italiani lo scorso anno è ricaduta per circa il 65% sulla Grande Distribuzione Organizzata, che già un mese prima inizia di solito a proporre prodotti a tema, edizioni limitate e dolciumi di ispirazione anglosassone, mentre solo il 20% si affida agli acquisti online. Dei 7 miliardi di dollari che ogni anno si spendono negli Stati Uniti, vera patria della festa, ben 2 sono appannaggio dei dolciumi.

Il prezzo dei costumi e del make-up

Un altro aspetto molto importante per questa festività, è l'attenzione all'outfit. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, per acquistare un costume a tema lo scorso anno gli italiani hanno speso non meno di 53 euro per bambino e oltre 58 euro per adulto, con aumenti del 9% e dell'11% rispetto al 2022. Anche per ovviare a questi aumenti, sono sempre più diffusi in rete dei tutorial coi quali aggiustare abiti comuni, e produrre in casa maschere a buon mercato e originali. Per completare l'opera, non ci si può esimere da un make-up ad hoc: ecco dunque che si spendono dai 12,30 ai 27 euro per comprare dei trucchi, con aumenti del 33% per i kit piccoli composti da un pennello e 5 colori, e del 21% per quelli grandi, con pennello, spugna e 8 colori.

Le nuove mode del 2024

Una delle nuove tendenze che secondo gli esperti si affermeranno nell'edizione ormai alle porte di Halloween, è quella dell'addobbo delle case, in pieno stile americano. Sono infatti sempre di più le ricerche online a tema, soprattutto fatte da chi vive in case isolate, in ville, in palazzine familiari o piccoli condomini. Non solo zucche e ghirlande, ma anche scheletri, ragnatele e lapidi sono sempre più ricercate, e anche su questo tema aumentano i video per realizzarle in casa con materiale di recupero. Idee originali e un po' macabre per vestire a festa anche l'esterno delle proprie abitazioni.