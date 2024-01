Green covered bond per 500 milioni di euro

Crédit Agricole Italia (foto: l’ad Giampiero Maioli) conferma il proprio impegno in ambito ambientale con l’emissione di un nuovo covered bond in formato green sul mercato italiano, per un controvalore totale di 500 milioni di euro. Il titolo, che ha una scadenza di oltre 9 anni, ha raccolto ordini per quasi 5 miliardi.