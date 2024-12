Gewiss acquisisce Beghelli: fusione strategica nel settore illuminazione e domotica

Due colossi italiani dello stesso settore, con un business complementare e valori condivisi di integrità, eccellenza e sostenibilità. Per questo Gewiss e Beghelli erano da tempo promessi sposi e la loro fusione ha un senso sia dal punto di vista finanziario che da quello commerciale. La Beghelli, storica azienda bolognese attiva nei sistemi di sicurezza ed illuminazione nota per l’iconico “Salvavita”, si appresta a lasciare dopo un quarto di secolo Piazza Affari. Gewiss, gruppo bergamasco che opera nella domotica e nell’illuminotecnica, rileverà infatti il 75,04% in mano alla famiglia Beghelli e lancerà poi un’Opa, finalizzata al delisting, a 0,3375 euro.

Il prezzo offerto rappresenta un maxi-premio del 46,8% rispetto alla chiusura di lunedì e del 39,9% rispetto alla media aritmetica ponderata degli ultimi 12 mesi. Alla Borsa di Milano, dove è quotato dal 1998, il titolo Beghelli si è subito allineato al prezzo dell’Opa, balzando del 42,4% e portandosi a 0,329 euro. L‘operazione verrà perfezionata nel primo trimestre del 2025. L’esborso complessivo per il 100% del capitale ammonta a circa 67,5 milioni, 50 dei quali andranno alla famiglia fondatrice.

Dopo la finalizzazione dell’accordo, Beghelli entrerà a far parte del gruppo Gewiss, controllato dalla famiglia Bosatelli, nel quadro di un progetto finalizzato "a garantire continuità a dipendenti, collaboratori e clienti di Beghelli, assicurando l’ingresso in un gruppo con solide radici italiane". L’intesa rafforzerà inoltre la presenza di mercato e consoliderà la market share nel settore dell’illuminazione attraverso l’integrazione del marchio Beghelli, molto conosciuto in Italia, con le competenze globali di Gewiss. Amplierà inoltre l’offerta di soluzioni innovative grazie alla combinazione delle competenze tecnologiche delle due aziende.

Fondata nel 1982, Beghelli conta circa 900 dipendenti e ha una presenza commerciale in oltre 140 Paesi del mondo. Comprende, oltre a Beghelli Spa, realtà industriali operanti nel campo della ricerca, della produzione e dei servizi in Ue, Regno Unito, Far East e Nord America. "L’ingresso in un gruppo solido e di dimensioni internazionali come Gewiss permetterà di affrontare le sfide del mercato globale con maggiore competitività e investimenti adeguati" ha commentato il presidente Gian Pietro Beghelli.

Gewiss, attivo dal 1970, con la recente acquisizione di Performance IN Lighting conta 2.200 collaboratori e un presidio con agenzie e distributori in più di 100 Paesi.