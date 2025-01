Fs, valzer di nomine. Strisciuglio ad di Trenitalia

Sarà Giampiero Strisciuglio il nuovo amministratore delegato di Trenitalia: un tecnico, scelta interna al gruppo, che lascerà la gestione dell’infrastruttura ferroviaria (è ad di Rfi) per passare a gestire l’offerta di trasporto passeggeri sostituendo, alla guida di Trenitalia, Luigi Corradi che si sposta a Fs International. È un rimpasto tutto interno quello che ha indicato il consiglio di amministrazione del gruppo Ferrovie dello Stato e che si concretizzerà con il via libera dell’azionista, il ministero dell’Economia.

Alla guida di Rfi arriva Aldo Isi che dal dicembre 2021 è amministratore delegato e direttore generale di Anas, dove come nuovo capo azienda è in arrivo Claudio Andrea Gemme. Il presidente di Rfi Dario Lo Bosco passa al vertice della società di ingegneria ferroviaria Italferr. Sabrina De Filippis resta alla guida di Mercitalia Logistic.

Resta un clima acceso, con i riflettori puntati sulla continua serie di disagi innescati da scioperi, incidenti, guasti. È un altro fine settimana difficile: il gruppo Fs ha già preannunciato che lo sciopero proclamato da alcune sigle sindacali autonome dalle ore 21 di sabato alle ore 21 di domenica "potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del regionale di Trenitalia", avere "possibili importanti ripercussioni sul servizio", con il rischio di "cancellazioni e ritardi" anche prima e dopo l’orario della protesta sindacale" ed invita pertanto i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, se possibile, a riprogrammare il viaggio.

Il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, ricorda gli ultimi disagi e rilancia l’allarme per quella che, in una informativa alla Camera, ha definito "un’escalation preoccupante" di azioni contro le ferrovie: "Danneggiamenti sulla linea Firenze-Roma, nella notte, e problemi anche in Lombardia per la presenza di grosse bobine sui binari in provincia di Pavia. Ennesimi episodi che rendono difficile la circolazione dei treni – scrive in un post su X –. La notizia rassicurante – aggiunge Salvini – è che, dopo l’esposto di Fs per possibili sabotaggi, la puntualità è incrementata a partire dall’alta velocità. Non abbassiamo la guardia".

Red. Eco.