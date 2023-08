Fonti Inps, altre 30mila sospensioni Rdc dopo rata di agosto

Roma, 3 agosto 2023 – Saranno 30mila le nuove comunicazioni di sospensione del Reddito di Cittadinanza che, secondo fonti Inps, arriveranno dopo la rata di agosto. I nuovi sms e le nuove email arriveranno alle persone che, secondo la nuova normativa, nelle proprie famiglie non hanno componenti minori, disabili e over 60 e che non sono state ancora prese in carico dai servizi sociosanitari. Le nuove sospensioni per il restante periodo del 2023 saranno in totale 80mila; queste si vanno ad aggiungere alle 159mila già comunicate con gli sms.

In arrivo dopo agosto nuove sospensioni dell'Rdc

Galera: “Sms di Inps doveva essere più accurato”

Il commissario straordinario Inps, Micaela Galera, ha parlato in una nota degli sms con cui l’Inps aveva comunicato ai percettori dell’Rdc tempi e modalità di fine trattamento, al centro delle polemiche di questi giorni. “L'Inps ha inviato un sms-email, che avrebbe dovuto essere più accurato nei contenuti e nella forma”, ha detto Galera. E questo, ha scritto Galera, “nell'ambito di un rapporto di trasparenza e lealtà con i cittadini, in ossequio al principio di proattività adottato dall'Inps, che è tesa a fornire al cittadino tutte le informazioni relative alle prestazioni che lo riguardano e alle opportunità che potrebbe cogliere”.