Reddito cittadinanza, corteo nelle strade di Napoli: cori contro Meloni e protesta davanti alla sede di Fratelli d’Italia

Napoli, 2 agosto 2023 – Continuano le proteste a Napoli contro l’abolizione del reddito di cittadinanza e, dopo la manifestazione davanti alla sede dell’Inps di lunedì, nella mattina di oggi un gruppo di circa 200 persone si è radunato nella zona di Porta Capuana per muoversi in corteo in direzione del centro della città.

Napoli, presidio per reddito di cittadinanza

I manifestanti, seguiti dalle forze dell’ordine, espongono un grande striscione con la scritta: "Lavoro o non lavoro vogliamo campare. Lavoriamo uniti per il reddito universale. Giù le mani dal reddito". Partecipano alla protesta precari storici e disoccupati organizzati di Napoli e durante il corteo vengono urlati slogan contro il governo. Sono circa 21mila, a Napoli e provincia, le famiglie che non percepiranno più il sussidio, 37mila in tutta la Campania.

Napoli, presidio per reddito di cittadinanza

Il corteo di protesta

"Lavoro o non lavoro vogliamo campare. Lavoriamo uniti per il reddito universale". È uno degli slogan del corteo che vede sfilare a Napoli precari e disoccupati, mentre altri sono rivolti contro governo. Il corteo dei manifestanti è giunto in piazza Garibaldi e si è diretto verso la sede di Fratelli d'Italia, che si trova all'inizio di corso Umberto, dove si è fermato.

Il portone d'ingresso della sede del partito della premier Meloni è stato protetto da tre camionette della polizia davanti alle quali c’erano due file di agenti in tenuta antisommossa. I manifestanti hanno cantato cori contro l'eliminazione del reddito di cittadinanza e contro la premier: “Reddito non c'è più, Meloni a testa in giù”. E poi slogan "Lavoro per tutti", urlati dalla testa del corteo. l manifestanti hanno proseguito e si sono fermati per pochi minuti davanti alla sede dell'Inps, in via Alcide De Gasperi. La tappa successiva del corteo è stato Palazzo San Giacomo, sede del Comune, presidiato dalle forze dell'ordine, dove è partito il coro “Assassini” per i mancati interventi per evitare l'abolizione del sussidio.