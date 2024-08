Perché conviene aprire un fondo pensione in azienda

Roma, 6 agosto 2024 – Molti lavoratori provvedono ad aumentare la propria pensione pubblica con una forma di pensione integrativa, costruita nel corso di tutti gli anni di lavoro. I fondi pensione sono dunque una soluzione ideale per chi intende evitare che, con la fine della propria esperienza lavorativa, si debba cominciare ad avere un più basso tenore di vita. Quando si decide di aderire a un fondo pensione è utile valutare i benefici e le spese, avendo cura di scegliere la tipologia che più si adatti alle proprie specifiche esigenze. Una possibile soluzione è quella dei fondi pensione aziendali, dei quali di seguito cercheremo di comprendere la convenienza.

I fondi pensioni, le tipologie

Prima di arrivare ai vantaggi offerti dai fondi pensione aziendali è necessario inquadrare meglio gli stessi, avendo cura di sottolineare le differenze tra le varie tipologie di scelta possibili. I fondi pensione possono essere principalmente di tre forme:

i fondi chiusi o negoziali , riservati soltanto ai lavoratori dipendenti, con ogni diverso contratto collettivo nazionale che individua il proprio. In questo modo, possono aderire al fondo solo i lavoratori cui si applica quel dato contratto;

, riservati soltanto ai lavoratori dipendenti, con ogni diverso contratto collettivo nazionale che individua il proprio. In questo modo, possono aderire al fondo solo i lavoratori cui si applica quel dato contratto; i fondi aperti , cui possono aderire individualmente tutti i lavoratori. È previsto il contributo del datore di lavoro e, solitamente, anche il versamento del Tfr;

, cui possono aderire individualmente tutti i lavoratori. È previsto il contributo del datore di lavoro e, solitamente, anche il versamento del Tfr; i piani individuali pensionistici (anche detti Pip), cui possono aderire tutti coloro che, a prescindere dalla propria attività lavorativa, vogliono costruire una forma di pensione integrativa. Questa forma di previdenza complementare privata viene istituita da imprese di assicurazione, con il patrimonio complessivo dei Pip che è separato e autonomo rispetto a quello dell’impresa di assicurazione e che è esclusivamente destinato al pagamento delle pensioni.

I fondi pensione in azienda fanno parte della tipologia di strumenti chiusi o negoziali.

I vantaggi dei fondi pensione in azienda

I fondi pensione in azienda prevedono che non sia il lavoratore a versare direttamente le quote, ma all’interno del fondo finisce il Tfr che pian piano viene maturato. Tale aspetto rappresenta un primo grande vantaggio di questa tipologia di fondo, con il dipendente che naturalmente può decidere di incrementare la quota con un proprio contributo individuale prelevato direttamente dalla busta paga.

C’è, in questo caso, una quota minima stabilita dagli accordi aziendali che può essere modificata soltanto andando ad aumentarla. È in questa fattispecie che si insedia un altro grande vantaggio dei fondi pensione in azienda, poiché il datore di lavoro è obbligato a contribuire con una percentuale definita prevista dal contratto. In sostanza, al dipendente vengono corrisposte delle somme aggiuntive rispetto al caso in cui non avesse aderito al fondo pensione in azienda.

Vi è, infine, un altro grande elemento di convenienza dei fondi pensioni in azienda, ovvero i loro costi di gestione. Questi sono generalmente più bassi rispetto alle altre tipologie di fondi, con la naturale conseguenza che il capitale che viene via via accantonato sarà maggiore. E ancora, nel caso in cui il lavoratore aderente a un fondo pensione in azienda dovesse decidere di cambiare lavoro e tipologia di contratto collettivo, i contributi già accantonati verrebbero spostati in via gratuita dal fondo precedente a quello di un’altra categoria, il tutto senza l’applicazione di nessuna penalizzazione.