Folletto, la Vorwerk cerca 3.000 venditori in tutta Italia

Roma, 19 luglio 2024 – “Cerchiamo te. Nessun'altra esperienza richiesta”, risuona così il messaggio della Vorwerk Folletto che apre le porte a giovani e meno giovani. La multinazionale, leader in Europa nella vendita diretta, ha avviato una nuova campagna di recruitment nazionale, con un messaggio chiaro e diretto. L’azienda è alla ricerca di 3.000 nuovi incaricati in tutta Italia a cui offrire, dapprima, l’opportunità di approcciare al mondo della vendita diretta come promotore per divenire, in seguito, un agente di vendita.

Cosa prevede la formazione Vorwerk Folletto?

La Vorwerk Folletto si impegna a fornire tutti gli strumenti necessari per costruire la professione. Ogni futuro venditore, infatti, viene affiancato da un Capo Vendita che lo aiuta a imparare il mestiere. Il fine è quello di raggiungere gli obiettivi di vendita, che si traducono, di conseguenza, in incentivi aziendali. Quindi, si viene premiati esclusivamente per merito: i guadagni non dipendono né dall’età e neanche da esperienze precedenti ma unicamente dagli obiettivi raggiunti. Dopo i primi 100 giorni di lavoro sul campo i promotori possono iniziare a frequentare il corso per diventare agenti di commercio, erogato dalla stessa Vorwerk, come Ente di Formazione riconosciuto dalla Regione Lombardia. Nella Folletto Academy ogni promotore, che ha già sperimentato un periodo di vendita sul campo affiancato da un tutor, completa in aula il suo iter per conseguire la qualifica professionale di agente di commercio riconosciuta su tutto il territorio nazionale. “Tutti i nuovi entrati accedono ad un percorso formativo gratuito di cinque mesi – ha rimarcato Adrian Graf, Direttore Marketing Folletto – per sviluppare appieno la propria professionalità, guidato dai migliori esperti della vendita diretta in Italia e che, grazie all'affiancamento sul campo, li guiderà nel loro viaggio da promotore e ad agente di vendita Folletto”.

Vorwerk e Folletto Italia

Vorwerk è la società di vendita diretta di elettrodomestici iconici: i più celebri sono le scope elettriche Folletto e il robot da cucina Bimby. Fondata nel 1883 a Wuppertal, in Germania, Vorwerk ha alle spalle 140 anni di attività. I consulenti di vendita e il contatto diretto con i propri clienti sono il cuore delle attività dell'azienda. Oggi Vorwerk è un'impresa familiare internazionale che opera in 61 paesi e nel 2023 ha registrato un fatturato consolidato di 3,2 miliardi di euro. Solo l’Italia, lo scorso anno, ha generato il 50% del fatturato globale di Folletto.

Trend in crescita della vendita diretta

Due anni dopo la pandemia sono cambiate radicalmente sia le modalità sia l’approccio individuale al mondo del lavoro, tanto da portare molte persone a mettere in discussione alcuni aspetti della vita lavorativa. Anche se da una parte si registrano milioni di dimissioni volontarie, dall’altra il settore della vendita diretta continua a crescere. La proposta di Folletto si inserisce, quindi, in quello che è da considerarsi un vero e proprio trend. Si tratta di una professione in continua evoluzione, che risponde positivamente ai cambiamenti e alle priorità dei nostri tempi. “La vendita diretta ha sempre dimostrato una sensibilità particolare verso la promozione dell’uguaglianza di genere. Il settore ha offerto negli anni un contributo sostanziale a favore dell’emancipazione femminile, garantendo a molte donne l’opportunità di trovare un lavoro per rendersi economicamente autonome e indipendenti”, spiega Giovanni Paolino, presidente di Avedisco. In Italia, infatti, il 74% degli incaricati alle vendite, quasi 500mila persone, è donna, complice anche il fatto di riuscire maggiormente a conciliare, in autonomia e flessibilità, le diverse esigenze, trovando così un equilibrio tra lavoro e vita familiare. A dimostrare la crescita del settore di vendita diretta ci pensano i numeri. Le grandi aziende associate a Univendita (Confcommercio), hanno registrato nei primi sei mesi dell'anno un fatturato in crescita dell'8,8% rispetto allo stesso periodo del 2022, passando da 691 milioni a 752 milioni di euro. Tra i settori merceologici si rileva il boom dei beni durevoli per la casa, con quasi il 25% di crescita a 319 milioni di euro.