Sace (in foto l’ad Alessandra Ricci) e Program di Autonoleggio Fiorentino hanno concluso la prima operazione che, oltre al rilascio della garanzia, include la messa a disposizione di una linea di ‘confirming’ controgarantita da Garanzia Futuro, per un importo di 1,5 milioni, attivata per alimentare le risorse finanziarie dell’azienda.