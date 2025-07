L’accordo sui dazi al 15% è vicino Ma l’Ue dovrà ritirare la web tax

Roma, 26 luglio 2025 – Gli sherpa e i negoziatori hanno lavorato fino a tarda notte e continueranno a farlo fino al pomeriggio. L’appuntamento è considerato decisivo da entrambi i fronti della trattativa e quando Ursula Von der Leyen e Donald Trump si troveranno l’uno di fronte all’altro, dopo il presummit con tutte le delegazioni, arriverà davvero il momento della verità. L’obiettivo dell’intesa sui dazi tra Usa e Ue al 15% non potrà essere fallito: se mai dovesse accadere, il prezzo del no deal sarebbe elevatissimo e comporterebbe conseguenze disastrose per il Vecchio come per il Nuovo Continente. Ma i due leader faranno il punto anche su altri dossier internazionali più delicati: da Gaza all’Ucraina. Ed è anche per questo che, di fronte alle pressioni di Washington a tutela delle Big Tech, l’ipotesi di una digital tax europea sembra per ora essere stata messa in stand-by. Mentre resta intatta la linea rossa sulla legge gemella Digital services act-Digital markets act (Dsa-Dma), i due pilastri normativi che impongono regole più severe su contenuti, trasparenza e concorrenza per i colossi del web, particolarmente sgradite all’amministrazione americana.

Donald Trump al Trump Turnberry golf club

IL SUMMIT AL GOLF CLUB

Se si arriverà all’intesa sui dazi tra Europa e America, è verosimile che questa verrà ricordata come l’accordo di Turnberry, estuario del fiume Clyde, Sud-Ovest della Scozia. È lì che, in uno dei due golf resort di Trump, la presidente della Commissione e il presidente Usa dovranno mettere a punto i dettagli finali del protocollo. La firma vera, però, avverrà con tutta probabilità successivamente. La presidente della Commissione è partita alla volta della Scozia in serata. La scarsità di notizie alimenta rumors dai contorni cinematografici, come quelli secondo cui il bilaterale sarà preceduto da una partita a golf. Al Golf Club di Trump, con Von der Leyen, ci sarà anche il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic, accompagnati dai rispettivi staff.

L’ATTESA DELL’ACCORDO

Si ritiene che, per metterci la faccia, Von der Leyen sia convinta di portare a casa l’accordo. Una rottura avrebbe conseguenze imprevedibili. Uno schema d’ intesa sui dazi già c’è: è fondato sul 15%. E, sostanzialmente, è ritenuto accettabile da tutte le cancellerie europee. “Su acciaio e alluminio non c’è molto margine di manovra”, ha sottolineato, però, più volte Trump. Tradotto, sui primi due settori colpiti dai dazi americani la percentuale resterà del 50%. Cruciale, però, sarà la conferma di alcune esenzioni settoriali, dai prodotti agroalimentari agli alcolici, dai dispositivi medici al legname. Importante per gli europei è che le tariffe per il settore dell’automotive scendano dal 27,5% al 15%. Altrettanto decisivo, nello schema della Commissione, è che il 15% includa quel 4,8% figlio della clausola della Nazione più favorita finora in vigore tra le due sponde dell’Atlantico. Ma i punti interrogativi restano diversi. I farmaci godranno di esenzioni? Sono previsti ingenti investimenti europei negli Usa, sulla scia dell’intesa tra Washington e Tokyo?

GLI ALTRI DOSSIER

Il presidente americano ha già fatto intendere che non parlerà solo di dazi. “All’Europa dico due cose. Fermate i mulini a vento. State rovinando i vostri Paesi”. E “sull’immigrazione, è meglio che vi diate una regolata”, ha sottolineato Trump. Dal canto suo, Von der Leyen rimarcherà i binari della sua strategia: il sostegno all’Ucraina e a una pace giusta e duratura, la necessità di perseguire la soluzione dei due Stati in Medio Oriente, l’opportunità di regolare secondo il principio del libero scambio i rapporti tra i due principali partner dell’Occidente. E poi c’è il fattore difesa: difficilmente Von der Leyen mancherà di ricordare a Trump il sì dei membri europei della Nato al 5% da rispettare da qui al 2035.