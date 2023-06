Fisco, ad aprile gli italiani hanno pagato 9,8% di imposte in più

Aumentano le entrate dell’erario nei primi quattro mesi dell’anno. Il Mef ha infatti comunicato che nel periodo gennaio-aprile 2023 le entrate tributarie erariali (accertate in base al criterio della competenza giuridica) ammontano a 150,907 miliardi di euro (+4,809 miliardi) +3,3% rispetto allo stesso periodo del 2022.

In particolare, nei mesi di gennaio-aprile le imposte dirette (come ad esempio l’Iva) hanno registrato un aumento di gettito di 2,462 miliardi (+3,1%), mentre le imposte indirette (quelle cioè prelevate direttamente dal reddito o dalla proprietà come Irpef, Irap) hanno avuto un incremento di 2,347 miliardi di euro (+3,5%). Riguardo al solo mese di aprile 2023 le entrate tributarie sono state pari a 37,738 miliardi (+3,379 miliardi, +9,8% rispetto allo stesso mese del 2022).

