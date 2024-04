YouFinance svela come operare sui mercati

COME AVVENUTO negli altri anni, anche la sesta edizione di YouFinance, il percorso di formazione finanziaria online pensato e organizzato da QN-Economia e TraderLink, ospita interventi specializzati di altissimo livello sulla Consulenza finanziaria, pensati per il moderno consulente indipendente e promotore. "Del resto fin dalla prima edizione YouFinance – spiega Mauro Pratelli (nella foto a sinistra), ad di TraderLink – rappresenta una grande occasione di formazione e informazione aperta a chi vuole investire e operare sui mercati – sia già esperto o neofita del trading online – o più semplicemente conoscere e capire le regole dell’economia e della finanza". E anche l’edizione 2024 dedica, come da tradizione, un significativo spazio ai temi della consulenza finanziaria con webinar tenuti da prestigiose aziende o professionisti del settore, ma che sono, ricorda Pratelli, "anche di grandissimo interesse per il risparmiatore individuale, che ha l’opportunità di guardare “dall’interno“ come funziona il complesso settore della consulenza finanziaria". In questo periodo storico di grande incertezza sui tassi si potrà così ascoltare – il calendario degli appuntamenti si trova su www.youfinance.it - gli interventi di Luca Lupotto e Mario Allegra di Alfa SCF nel webinar intitolato ’I mercati al bivio del taglio dei tassi’ , dedicato sia a investitori che consulenti , in cui verrà analizzato il comportamento dei mercati considerando i previsti tagli dei tassi nel 2024.

La discussione includerà l’analisi delle principali asset class e degli eventi chiave del primo trimestre 2024, tracciando lo scenario per i trimestri successivi, considerando i rischi e le opportunità di investimento conseguenti al movimento dei tassi di interesse. Più centrato sulle qualità umane necessarie al consulente, prosegue l’ad di TraderLink, è l’intervento di Luca Mainò (nella foto a destra), fondatore di Consultique, vicepresidente di AssoSCF, consigliere NAFOP e FPSB Italia, che si focalizza su come salvaguardare gli investimenti del cliente e valorizzare le abilità del consulente. Secondo Mainò, "per avere successo come consulente finanziario occorre combinare intelligenza, astuzia, determinazione, coraggio e un tocco di aggressività costruttiva. Questo approccio può fare la differenza nel raggiungere i migliori risultati per i propri clienti". Inoltre, aggiunge Mainò "un buon consulente deve avere non solo ottime competenze tecniche, ma ha anche la libertà e il coraggio di agire sempre nell’interesse del cliente, anche quando si trova di fronte a sfide impegnative".

Su come capire meglio le tecniche di analisi e controllo del portafoglio di investimento si concentra invece il webinar di Raimondo Marcialis, fondatore di PositiveFinance.