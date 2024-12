"Un piano che rafforza l’intera organizzazione"

IL PROGRAMMA di Mentoring di Banco BPM rappresenta uno spazio autentico, di coesione intergenerazionale che ha avvicinato modi diversi di concepire il tempo, la vita e il lavoro e ha connesso l’energia dei Mentee e le loro ambizioni, con la competenza e l’esperienza dei Mentori nel loro ruolo di cinghia di trasmissione della cultura, dei comportamenti e del sistema valoriale aziendale alle nuove generazioni. Il programma si basa quindi su una struttura ben definita che prevede un kick off di ingaggio in plenaria, sessioni di formazione e incontri periodici tra Mentor e Mentee da svolgersi in un arco temporale di nove mesi.

Durante queste sessioni si affrontano temi di contesto, di conoscenza dell’azienda e di esplorazione dei talenti e potenzialità dei mentee. Ogni percorso è personalizzato e adattato ai bisogni e agli obiettivi del Mentee con un piano di sviluppo concordato e monitorato costantemente. "I Mentor sono portatori di conoscenze e modelli di comportamento – precisa Speziotto e aggiunge - la loro esperienza li ha portati a sviluppare competenze interpersonali significative, quali la capacità di ascolto e l’empatia, che si rivelano essenziali per guidare e per comprendere le sfide e le aspirazioni dei Mentee facendoli diventare essi stessi fonte di ispirazione.

Il Mentoring favorisce inoltre la costruzione di una rete di relazioni all’interno dell’azienda che può durare anche oltre la conclusione del programma, concorrendo a facilitare la collaborazione e il confronto tra le strutture aziendali e i diversi livelli di esperienza e generando un impatto positivo a lungo termine per l’intera organizzazione. Attraverso lo scambio tra Mentor e Mentee si crea un circolo virtuoso in cui la saggezza incontra il pensiero innovativo e l’esperienza incontra la curiosità.

"Questa relazione – conclude Roberto Speziotto - rafforza non solo le persone coinvolte ma anche l’intera organizzazione, costruendo una cultura aziendale inclusiva e dinamica, pronta a rispondere alle sfide del futuro con fiducia e coesione". Academy Banco Bpm ha realizzato fino ad oggi oltre 3000 ore di formazione e team coaching per consentire a ciascuno di poter "stare nella relazione" nel modo più proficuo. Le ore complessive dedicate agli incontri di Mentoring nel biennio sono state circa 2500.

A. Pe.