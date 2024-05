Un corso avanzato per i professionisti dei Certificati

DOPO DUE MESI di webinar didattici e formativi è arrivato il momento di incontrare in prima persona i migliori consulenti, trader, esperti del risparmio gestito protagonisti della sesta edizione di YouFinance, l’evento nato dalla collaborazione tra QN Economia e TraderLink. L’appuntamento per il gran finale di YouFinance 2024 è a Rimini, giovedì 16 e venerdì 17 maggio. La partecipazione è gratuita ma è consigliata la registrazione online, per ottenere il biglietto di accesso veloce (tutte le informazioni si trovano su www.youfinance.it). Il programma delle due giornate è ricco di spunti e occasioni. Ecco, tra i tanti eventi ai quali partecipare, una parziale carrellata degli incontri principali.

Innanzitutto, come ricorda Mauro Pratelli (nella foto), ad di TraderLink, per gli appassionati di Trading operativo non sono da perdere le sessioni "A tutto trading" che offriranno un’immersione dal vivo nelle strategie e tattiche dei professionisti del trading, con analisi reali e operazioni in tempo reale, mentre in "Oltre l’Inerzia degli Investimenti" si esplorerà l’importanza del tempo nei risultati di investimento, per utilizzarlo a proprio vantaggio ed evitare decisioni affrettate e stressanti. Il dibattito "Bitcoin è giusto?" metterà invece a confronto la criptovaluta con il sistema economico attuale, per capire se può essere considerato un investimento etico. E ancora, l’incontro con tema "Il mestiere del povero" servirà a esplorare le insidie di vari tentativi di raggiungere l’indipendenza finanziaria, come trading, speculazioni immobiliari e reddito passivo. L’obiettivo è comprendere come evitare di lavorare inconsciamente verso la povertà. Infine "Le migliori opportunità stagionali su azioni, in partenza tra pochi giorni" sarà il momento in cui verrà offerto un approccio pratico all’analisi delle stagionalità, con le migliori opportunità di investimento stagionali su azioni e opzioni.

Sul fronte delle novità e degli strumenti nel mondo del Trading OnLine la due giorni di Rimini sarà l’occasione per conoscere lo sviluppo dei "Certificati", un’ampia varietà di prodotti finanziari in continua evoluzione che offre tantissime nuove possibilità ai trader, ma pone anche nuove sfide ai broker. "Vedremo così – spiega Pratelli – come stanno evolvendo i loro servizi, per stare al passo con le esigenze dei clienti". In questo ambito, aggiunge l’ad di TraderLink, "il Corso avanzato sui Certificati, creato dagli esperti Pierpaolo Scandurra e Francesca Fossatelli, è pensato per chi ha già una conoscenza di base sui Certificati e vuole essere guidato nei concetti più avanzati e le tecniche d’investimento utilizzate dai professionisti, per realizzare rendite periodiche e ottimizzare il portafoglio".

Infine, la nuova piattaforma Borsa Italiana (Euronext) ha introdotto molti cambiamenti e opportunità per gli investitori, come gli orari di negoziazione estesi e una maggiore liquidità dei prodotti quotati. Queste innovazioni verranno spiegate da Emanuele Grasso di Borsa Italiana e Toni Cioli Puviani". Per investire o impiegare al meglio i propri risparmi da non perdere sarà il seminario su "Patrimonio e portafoglio: un caso concreto di pianificazione, costruzione e gestione" durante il quale Gabriele Bellelli illustrerà un caso concreto e reale di pianificazione finanziaria personalizzata.

"Il futuro degli investimenti e della consulenza finanziaria indipendente" sarà invece un incontro nel quale i migliori professionisti del settore finanziario, consulenti indipendenti, investitori e accademici valuteranno le tendenze e le prospettive della consulenza finanziaria indipendente Infine la due giorni di Rimini vedrà anche una serie di conferenze di ampio respiro con grandi esperti, conclude Pratelli "che ci aiuteranno a capire il futuro di un mondo che deve fare i conti con le guerre, l’inflazione, i tassi e la transizione green e quindi, in questo contesto, quali potranno essere nella seconda parte dell’anno le prospettive di investimento in bond e azioni".