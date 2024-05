Tutti i grandi capisaldi del nuovo piano triennale

Solution Bank, che ha appena varato un piano triennale, annuncia l’espansione della rete di filiali, con l’obiettivo di aumentare la clientela corporate e affluent. E punta a diventare la banca di riferimento per la clientela corporate, offrendo soluzioni di finanziamento personalizzato e garantito per le imprese con potenziale e ampliando l’offerta di credito. Tra i progetti, la crescita di Solution Lease, il nuovo business nel mercato del leasing, e le attività per la gestione del rischio e la solidità patrimoniale.