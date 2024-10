Sos Trader celebra i primi dieci anni di Investing Roma

INVESTING ROMA celebra la sua decima edizione. Nato nel 2015, l’evento si è affermato come uno degli appuntamenti più rilevanti per trader, investitori e appassionati di risparmio. Organizzato da SoS Trader, si svolgerà l’11 ottobre a Roma Eventi Fontana di Trevi e offrirà una giornata dedicata a formazione e networking con esperti di finanza. La manifestazione prevede workshop, sessioni didattiche e approfondimenti su temi centrali come trading, risparmio e investimenti in criptovalute. Oltre a trader professionisti e investitori esperti, la partecipazione di sponsor di alto profilo come Unicredit, Capital.com, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Webank, Société Générale, Trive, Scalable Capital, Directa Sim, Dukascopy, Spectrum, Vontobel, Xm, Forecaster.biz garantirà un’esperienza formativa di livello. Il programma è articolato in sette sale tematiche, ciascuna dedicata a un ambito specifico del mondo finanziario: trading, investing, crypto, education, premium, focus e streaming. Questa suddivisione offrirà ai partecipanti la possibilità di personalizzare il proprio percorso formativo e di approfondire le tematiche più rilevanti. Oltre all’opportunità di assistere a lezioni e seminari, l’evento fornirà uno spazio per il networking, che permetterà ai partecipanti di connettersi con istituzioni finanziarie e piattaforme di trading, scoprendo nuovi strumenti e opportunità per gestire al meglio gli investimenti.

Nel corso degli anni Investing Roma ha saputo adattarsi ai cambiamenti del settore, proponendo sempre contenuti in linea con le sfide del momento. Se un tempo l’attenzione era rivolta principalmente ai mercati azionari e obbligazionari, oggi la portata dell’evento è molto più ampia, comprendendo anche settori in forte espansione come le criptovalute e le tecnologie blockchain. La decima edizione di Investing Roma sarà quindi un’occasione non solo per celebrare il passato, ma per guardare al futuro del mondo finanziario, offrendo ai partecipanti la possibilità di aggiornarsi sulle ultime tendenze e di acquisire competenze utili per affrontare le prossime sfide.

"In questi anni abbiamo visto crescere l’interesse verso il trading e gli investimenti e oggi Investing Roma è una tappa obbligata per chi vuole migliorare le proprie competenze – afferma Pietro Di Lorenzo, organizzatore dell’evento e amministratore unico di SoS Trader – La partecipazione di alcuni tra i maggiori esperti del settore e di partner di altissimo livello testimonia la qualità dell’evento e l’importanza di formare una comunità di investitori consapevoli".

Andrea Ropa