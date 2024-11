Polizze,. Sara Vita potenzia la gamma di soluzioni

RISPARMIO, INVESTIMENTO e protezione. Sono i tre pilastri su cui poggia l’offerta di Sara Vita, compagnia che fa capo al gruppo Sara Assicurazioni ed è specializzata in un segmento di prodotti molto diffuso tra le famiglie italiane. Stiamo parlando delle polizze del ramo Vita, che vengono acquistate dagli assicurati non soltanto per proteggersi da determinati rischi ma anche e, soprattutto, per crearsi un capitale e farlo crescere di valore nel tempo. Per questa tipologia di prodotti, Sara Vita ha potenziato la propria gamma di soluzioni, muovendosi su diversi binari. Il primo è rappresentato dalle polizze classificate come prodotti del Ramo I, che investono i premi versati dagli assicurati in fondi gestiti dalla stessa compagnia (le gestioni separate), hanno un basso profilo di rischio e offrono garanzie di protezione e conservazione del capitale. Nel caso di Sara Vita si tratta di polizze legate alla gestione separata Fondo Più, che sono adatte ai clienti che si pongono appunto l’obiettivo di far crescere il patrimonio nel tempo e non sono disposti ad assumere rischi finanziari elevati. Il secondo binario su cui si muove l’offerta di Sara Vita è rappresentata dai polizze multi-ramo, che investono i premi versati in due tipologie di fondi: una parte viene destinata al Fondo Più, con le stesse garanzie di protezione del capitale descritte in precedenza; un’altra quota dei premi viene invece destinata a fondi di investimento le cui performance dipendono dall’andamento dei mercati finanziari.

"La nostra gamma di polizze si propone di soddisfare le esigenze di diverse tipologie di clienti", dice Emiliano De Salazar (nella foto a destra), direttore Vita di Sara Vita, "sia gli assicurati che hanno come obiettivo principale di coniugare la crescita del capitale con la protezione dei loro risparmi, sia quelli che sono disposti a esporsi a qualche rischio di volatilità dei rendimenti nel breve termine, con una prospettiva però di maggiori guadagni nel medio e lungo periodo". Simone Francazi (a sinistra, sopra), direttore Investimenti e Finanza del Gruppo Sara, sottolinea che la gestione di tutti i portafogli viene effettuata internamente. Il che, dice Francazi, "testimonia il nostro impegno nell’avere un controllo diretto e una gestione attenta delle risorse affidateci dai nostri clienti". Le gestioni separate, aggiunge ancora il manager, "si caratterizzano per un’elevata diversificazione". Questa qualità si ottiene con una prevalenza nei portafogli di titoli obbligazionari governativi e societari (corporate), affiancati però anche da una componente azionaria e da investimenti alternativi. L’elevata diversificazione caratterizza inoltre le gestioni separate anche a livello geografico e settoriale. La stessa qualità, sottolinea Francazi, contraddistingue anche gli altri fondi interni assicurativi, che includono prodotti focalizzati su classi di investimento azionarie, obbligazionarie e multi-asset. "Ciascun fondo opera nel rispetto delle specifiche previste dal relativo regolamento, assicurando un elevato grado di trasparenza e coerenza nella gestione", dice ancora Francazi, che tiene a sottolineare un altro aspetto: "disponiamo di professionisti degli investimenti altamente qualificati, con un team dedicato ai titoli obbligazionari, uno al comparto azionario e un team dedicato agli investimenti alternativi".

Accanto all’offerta di polizze sopra descritte, il catalogo di Sara Vita contiene anche soluzioni assicurative dedicate alla persona che rispondono al bisogno di tutelare propri cari in caso di scomparsa prematura. Stiamo parlando delle polizze classificate come Temporanee Caso Morte, che prevedono il pagamento di un capitale in denaro agli eredi dell’assicurato stesso, in caso di un decesso prima di una determinata soglia di età. Ci sono poi soluzioni che hanno lo scopo di proteggere l’assicurato stesso nel caso in cui, per una malattia o altri eventi sfavorevoli, si trovi in una situazione di non autosufficienza e non sia più in grado di compiere autonomamente i gesti elementari della vita quotidiana come per esempio lavarsi, vestirsi, mangiare. Per coprire questa tipologia di rischi ci sono le polizze long term care che, proprio in caso di mancanza di autosufficienza dell’assicurato, prevedono l’erogazione di una rendita in denaro a suo favore da parte della compagnia.

Infine, last but not least, l’offerta di Sara Vita si compone di un Piano Pensionistico Individuale (Pip) per soddisfare un altro tipo di bisogni: quello di costruirsi una rendita di scorta integrativa in vista della vecchiaia, poiché il sistema pensionistico pubblico sarà in futuro sempre meno generoso. "Nelle nostre attività di commercializzazione delle polizze", continua De Salazar, "ci impegniamo anche in attività di educazione finanziaria dei clienti, per far crescere la consapevolezza sulla opportunità di dotarsi di coperture assicurative ancora non diffuse a sufficienza in Italia". Questa operazione di educazione dei clienti avviene attraverso la consulenza offerta dalle reti di agenti di Sara Assicurazioni ma anche grazie alla collaborazione instaurata dalla compagnia con alcuni partner distributivi. Sara Vita lavora infatti anche con grandi gruppi bancari come Ubs e UniCredit, con diversi broker assicurativi e con importanti realtà della consulenza finanziaria come Banca Finnat, Copernico Sim e Scm Sim. L’offerta di polizze del ramo Vita è rivolta a diverse fasce di investitori: da quella classificata come retail e composta dai piccoli risparmiatori, fino alla clientela più benestante con centinaia di migliaia o milioni di euro di patrimonio, classificata come private o Hnwi (high net worth individuals).