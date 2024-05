Lo studio in collaborazione con il Politecnico di Milano

Pictet Wealth Management, uno dei principali gestori patrimoniali indipendenti in Europa, ha aggiornato al 2023 la ricerca “Liquidity event nelle aziende di famiglia italiane. Analisi degli ultimi 10 anni”, realizzata in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano, indagando quest’anno oltre che l’andamento degli eventi di liquidità originati dalla cessione di aziende familiari italiane, anche il ruolo centrale che i fondi di Private Equity hanno ricoperto al fianco degli imprenditori in queste operazioni.