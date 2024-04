"L’investitore è al centro della strategia"

È NATA NEL 1988 e nei giorni scorsi è stata premiata nella categoria miglior gestore italiano small dal premio Alto rendimento del Sole 24 Ore classificandosi al terzo posto in Italia. Nel 1988 un gruppo di imprenditori guidati da un’idea e dalle capacità per svilupparla decide di mettersi insieme per dare vita a una nuova realtà finanziaria. Nasce così a Modena Consultinvest che, acquisizione dopo acquisizione, è oggi – presieduta da Luca Anselmi (nella foto a sinistra) – uno dei protagonisti del mercato italiano. Le attività principali si articolano attraverso una Sgr (Consultinvest Asset Management) ed una Sim (Consultinvest Investimenti), che operano in modo sinergico per offrire ai clienti (soggetti privati e istituzionali ) soluzioni flessibili e complete, mettendo a disposizione un’ampia gamma di prodotti, attraverso una capillare rete di distribuzione. Oggi Consultinvest è una realtà finanziaria di eccellenza nel panorama italiano e uno dei principali player nazionali indipendenti dal sistema bancario.

Sgr e Sim, entità funzionalmente indipendenti fra loro, si ispirano a un unico approccio al mercato, che vede l’investitore e i suoi risultati al centro di ogni strategia. E dal 1999 nel capitale della Sgr è entrata la Cassa di Risparmio di Ravenna, ora Gruppo La Cassa, con una quota del 50%. Il gruppo Consultinvest si caratterizza per essere italiano indipendente ed attivo nel settore del risparmio gestito, con oltre 4 miliardi di asset gestiti.

Il Gruppo opera attraverso 5 società operative: Consultinvest Asset Management Sgr Spa che promuove e gestisce fondi comuni di investimento ed offre servizi di gestione su base individuale di portafogli di investimento (la Sgr è in joint venture con La Cassa di Ravenna che ne detiene il 50%); Consultinvest Investimenti SIM Spa (che comprende altresì ex SOL&FIN SIM Spa) società autorizzata ai servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento di prodotti e servizi finanziari del gruppo e di società terze, nonché all’attività di intermediazione assicurativa in cui operano 400 consulenti finanziari; Multilife Srl, intermediario assicurativo iscritto alla sezione A del RUI e specializzato nel Ramo Vita, società che detiene il controllo di BrokerLife Broker assicurativo; Borgosesia Gestioni SGR Spa, società di gestione del risparmio, con attività di promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento di tipo chiuso mobiliari ed immobiliari; Zenit SGR Spa, società di gestione del risparmio, con attività di promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento di tipo chiuso mobiliari.

Consultinvest Asset Management Sgr Spa si caratterizza per essere italiana indipendente ed attiva nel settore del risparmio gestito, con oltre 1,3 miliardi di Asset gestiti.