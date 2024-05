L’evento finale di YouFinance. In cattedra salgono i broker

L’APPUNTAMENTO per il gran finale di YouFinance 2024 sarà tra dieci giorni, giovedì 16 e venerdì 17 maggio al Centro Congressi SGR di Rimini. Si tratta di un evento completamente gratuito, nato dalla collaborazione tra QN Economia e TraderLink, che da sei edizioni investono le proprie energie per portare avanti una vasta operazione di educazione finanziaria, per la crescita della consapevolezza finanziaria dei lettori. L’occasione giusta per incontrare di persona grandi esperti in Risparmio Gestito, Consulenza e Trading, che hanno animato i webinar tematici nel corso degli ultimi due mesi, disponibili sul sito www.youfinance.it, a differenza dell’evento di Rimini che si potrà seguire solo dal vivo perché non sarà trasmesso o registrato. Il concetto chiave del meeting di YouFinance è “interazione“, a Rimini il pubblico potrà partecipare agli incontri e completare la propria formazione finanziaria, ricevendo indicazioni pratiche e molto concrete sul modo migliore per far fruttare i propri investimenti. Grazie all’incontro con broker, emittenti e società di gestione si potranno scoprire in anteprima le ultime novità e fare domande in ogni momento, semplicemente usando il proprio smartphone, grazie alla tecnologia messa a punto da TraderLink. Questo scambio di domande e risposte tra pubblico e relatori consentirà di aumentare il livello di attenzione e partecipazione del pubblico. Un altro aspetto della “interazione” è la permanenza dei relatori all’interno del Centro Congressi, anche al di fuori dei loro orari di intervento: in questo modo i i partecipanti potranno incontrarli anche fisicamente ed esporre loro dubbi e necessità.

"Tutto questo permette ai visitatori di ricevere in poco tempo molte informazioni essenziali, soluzioni nuove, punti di vista professionali ed informati - sottolinea Mauro Pratelli, ad di Traderlink - Una visita a YouFinance Rimini a volte vale molto di più di una lunga seduta dal commercialista o dal consulente, ed è completamente gratuito". Nel corso della due giorni al Centro Congressi SGR di Riminisi svolgeranno sessioni di Trading Online reale, con professionisti che illustreranno le loro strategie. Tra i tanti trader professionisti sono attesi anche Rob Hoffman (nella foto a destra), dagli Stati Uniti, Davide Biocchi, Eugenio Sartorelli (nella foto a sinistra).

Saranno presentate le ultime novità nel trading con i certificati, anticipazioni su nuovi strumenti finanziari in arrivo. Ci saranno convegni dedicati alla costruzione e gestione di un portafoglio di investimenti, con focus su selezione di prodotti e gestione del rischio. Sono in programma approfondimenti sulla variabile tempo negli investimenti finanziari e strategie per sfruttarla a proprio vantaggio. Si parlerà anche del futuro della consulenza finanziaria indipendente, con focus su tecnologia, normative, gestione del rischio e nuovi modelli di business. Focus sulla situazione economica globale e sull’impatto di fattori come guerre, inflazione e obblighi ecologici sul futuro economico. YouFinance Rimini è un evento completamente gratuito, ma è richiesta l’iscrizione: tutto il programma e iscrizioni su www.youfinance.it.