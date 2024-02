Le criptovalute vanno in rete con la Juventus

CHE A LIVELLO INTERNAZIONALE l’interesse per le criptovalute stia crescendo è noto. Che si stiano affermando sempre più in contesti “ufficiali” lo stesso. In tre diverse borse di New York – NYSE Arca, Cboe BZX e Nasdaq – è stata lanciata la negoziazione dei primi ETF Bitcoin per il mercato spot. Inoltre, E sempre più forte si fa l’interesse di investitori interessati a opzioni alternative per i loro portafogli in un periodo caratterizzato da forte inflazione. Il mondo dello sport non è estraneo a questa tendenza. Un esempio è la partnership che la Juventus ha stretto con Zondacrypto, una delle principali piattaforme in Europa per lo scambio di criptovalute. Ad inizio febbraio è stata annunciata non solo come sponsor, con relativo logo sulla manica delle maglie indossate dai giocatori e cartelloni pubblicitari a bordo campo, ma anche come Official Crypto Exchange della squadra bianconera.

Non è la prima apparizione del nome di Zondacrypto sui campi da calcio europei. Già da tempo la piattaforma di criptovalute ha una collaborazione con il Rakow Czestochowa, campioni polacchi in carica, insieme al quale ha lanciato un’innovativa soluzione di pagamento. I tifosi del Rakow possono acquistare i biglietti per le singole partite e gli abbonamenti usando le proprie criptovalute attraverso la piattaforma di pagamento proprietaria “Zondacrypto pay”. In futuro il progetto è di estendere questa opzione anche al fan store del club polacco.

"Le criptovalute stanno diventando parte integrante del panorama digitale e l’Italia è uno dei primi Paesi per valore di scambi per utente di questo strumento - spiega Przemysław Kral (a sinistra nella foto sopra con Francesco Calvo), CEO di Zondacrypto - Ciò di cui hanno bisogno i clienti delle criptovalute è un ambiente di trading sicuro e completamente regolamentato in cui possano facilmente navigare nella loro lingua madre, che includa anche materiali didattici e assistenza aiclienti. Tali funzionalità sono ora disponibili su Zondacrypto, una delle piattaforme di scambio di criptovalute regolamentate più affidabili d’Europa. Questo è anche il motivo per cui la Juventus ciha scelto come Official Crypto Exchange del club, il che apre nuove opportunità sia per i sostenitori del club sia per tutti i nostri utenti".

Per Francesco Calvo, managing director revenue & football development della Juventus, "la collaborazione mira a sostenere la loro espansione internazionale, sfruttando la forza el’entusiasmo della nostra vasta base di tifosi. Zondacrypto si distingue come azienda leader nel settore delle criptovalute. Per la Juventus è fondamentale collaborare con un’entità lungimirante, innovativa e professionale. Ci auguriamo una partnership dinamica e di successo nel mondo delle criptovalute".