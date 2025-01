"Il Bitcoin?. È ancora l’asset più performante al mondo"

IL BITCOIN È UNA VALUTA digitale che sta rivoluzionando il mondo, democratizzando l’inclusione finanziaria per tutti sulla terra, e oggi ha superato la soglia dei 100 mila dollari, dimostrando la sua crescente importanza e il suo impatto globale. Creato nel 2008 dopo la grande crisi da un misterioso Satoshi Nakamoto, Bitcoin è una valuta alternativa peer-to-peer, basata su un algoritmo trasparente accessibile a tutti, noto come bitcoin (con la “b” minuscola) o BTC, sia una rete globale chiamata Bitcoin network (con la “B” maiuscola). La rete è sostenuta da un’infrastruttura di data center per il mining di Bitcoin e da una serie di nodi che garantiscono la sua decentralizzazione e sicurezza.

Questa valuta digitale si basa sull’idea di un registro distribuito, che consente transazioni trasparenti e sicure senza la necessità di un’autorità centrale. Questo registro è noto come blockchain, ed è costituito da blocchi di dati di transazione che sono concatenati insieme.

Una delle principali caratteristiche di Bitcoin è che si tratta di un sistema decentralizzato, ovvero non controllato da una singola entità. Invece, è supportato da una rete di computer in tutto il mondo che lavorano insieme per mantenere la blockchain ed elaborare le transazioni. Questa decentralizzazione rende difficile per qualsiasi singola persona o gruppo manipolare il sistema, il che aiuta a garantirne la sicurezza e l’integrità.

Sono diversi i vantaggi garantiti dall’utilizzo di questa criptovaluta. Innanzitutto, favorisce una maggiore inclusione finanziaria: Bitcoin e altre criptovalute possono fornire accesso ai servizi finanziari a persone che potrebbero non avere accesso ai sistemi bancari tradizionali. Ciò può essere particolarmente utile per le persone che vivono in Paesi in via di sviluppo, dove l’accesso ai servizi finanziari è spesso limitato. A questo si aggiunge la possibilità di effettuare transazioni più economiche e agili, sia a livello nazionale che internazionale. Ciò può rendere più facile per le persone inviare e ricevere denaro e può anche aiutare a ridurre i costi delle attività commerciali.

Assicura poi maggiore trasparenza, grazie all’uso di un registro decentralizzato (la blockchain, appunto).Ciò può aiutare a ridurre frodi e corruzione e può anche rendere più facile per le persone tracciare e verificare il movimento dei fondi. Con Bitcoin, gli individui hanno, inoltre, il controllo completo sul proprio denaro e possono effettuare transazioni senza la necessità di un’autorità centrale. Ciò può aiutare a dare alle persone maggiore autonomia e libertà nella gestione dei propri affari finanziari.

Un altro aspetto importante di questa criptovaluta è che si tratta di una risorsa finita. Ci saranno sempre e solo un massimo di 21 milioni di bitcoin in circolazione, il che aiuta a prevenire l’inflazione e a mantenere il valore della valuta. L’emissione di nuovi bitcoin è controllata da un processo chiamato mining, in cui i computer competono per risolvere complessi problemi matematici al fine di convalidare le transazioni e aggiungerle alla blockchain. Il primo minatore che risolve il problema viene ricompensato con un certo numero di bitcoin, il che incoraggia le persone a partecipare al processo di mining e aiuta a supportare la rete.

Bitcoin è una tecnologia rivoluzionaria che ha il potenziale per sconvolgere il mondo della finanza e c’è molto entusiasmo attorno a questo asset.

Una valuta alternativa peer-to-peer, basata su un algoritmo trasparente accessibile a tutti, è un’idea il cui tempo è giunto. La prospettiva di valute che nascono al di fuori del controllo statale non è più un’ipotesi remota, ma una realtà in crescente accettazione e diffusione.

L’adozione di Bitcoin da parte degli utenti raddoppia ogni anno. Nel 2023 la penetrazione globale era pari al 8%. Nella sua breve storia si è rivelato come l’asset più performante al mondo (vedi tabella sopra). Siamo fiduciosi che, nel corso della nostra vita, assisteremo all’affermazione di valute indipendenti dai governi nazionali. Se questo costituirà un bene o un male è ancora oggetto di dibattito. Personalmente, crediamo che porterà a significative opportunità, tra cui quella rappresentata dal Bitcoin.

