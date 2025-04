TNB Project-Azimut lancia la NextEra del risparmio

IL BENESSERE è un pilastro essenziale nella vita di ciascuno, che richiede un percorso ben pianificato e personalizzato nella gestione dei propri risparmi. È fondamentale infatti mantenere non solo una buona salute fisica e mentale, ma anche attenersi a strategie di investimento personalizzate e di medio lungo termine che possano garantire una qualità della vita ottimale in ogni fase dell’esistenza. Al benessere psicofisico si accompagna quindi quello economico. Due sfere sempre più sovrapposte, in cui la finanza gioca un ruolo chiave tramite la previdenza, i fondi tematici, l’educazione finanziaria e asset allocation efficienti. È in questo contesto che prende forma TNB Project-Azimut, un progetto che si svilupperà attraverso lo spin off parziale della rete di consulenti finanziari in Italia del Gruppo Azimut.

Per raccontare, con pratiche innovative ed esperti del settore, in che modo la finanza sia una leva fondamentale per prendersi cura del proprio benessere e pianificare il futuro in modo sostenibile nel tempo, TNB Project-Azimut ha organizzato il roadshow “NextEra – La nuova era del tuo benessere”, che si articola in 11 tappe da Nord a Sud. Il roadshow, iniziato lo scorso 12 marzo a Padova, si rivolge agli investitori e intercetta una serie di macrotrend, quali l’allungamento della vita, la denatalità, il numero crescente di centenari, che hanno un impatto sulle scelte di lungo periodo delle persone e impongono delle valutazioni consapevoli per impostare, con il supporto di un professionista della consulenza finanziaria, un percorso ben pianificato e personalizzato nella gestione dei risparmi.

Nel corso di ciascuna tappa i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le due componenti che contraddistinguono il benessere: quella psicofisica, con un’esperienza immersiva di biohacking che opera nella logica di influenzare positivamente la longevità stimolando la plurisensorialità, e quella economica con interventi di esperti del settore che andranno a riconfermare il ruolo chiave della finanza nel migliorare la qualità di vita delle persone tramite la previdenza, i fondi tematici dedicati a healthcare, food e sport, l’educazione finanziaria e l’asset allocation.

"NextEra è la prima iniziativa di marketing locale di TNB Project – Azimut che ci permette di rafforzare la presenza sul territorio dei nostri consulenti finanziari con nuovi argomenti e modalità per essere vicini ai nostri clienti – spiega Alessandro D’Angelo (nella foto), designato Chief Marketing & Communication Officer di TNB – Il roadshow è un esempio concreto di come la finanza possa contribuire fattivamente al benessere delle persone e di come TNB Project operi con consapevolezza studiando il contesto e i macrotrend del momento per guidare le persone nel compiere scelte consapevoli e in linea con i loro obiettivi di lungo periodo. Non solo, il roadshow ha inoltre l’obiettivo di presentare in anteprima il posizionamento di TNB come innovatore sul territorio non solo nazionale, ma anche e soprattutto locale".

Andrea Ropa