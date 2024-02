Attualmente nel mondo sono in funzione 15 impianti per la cattura diretta di diossido di carbonio dall’aria (DAC - direct air capture), che utilizzano reazioni chimiche per estrarre il carbonio dall’atmosfera e immagazzinarlo per altri scopi. Complessivamente assicurano l’estrazione combinata di 9.000 tonnellate di CO2 all’anno e ci sono piani in corso per realizzare altri 30 impianti. Il più grande impianto DAC cattura dall’atmosfera 4.000 tonnellate di diossido di carbonio all’anno, l’equivalente della capacità di assorbimento di 165mila alberi.