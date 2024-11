Due candeline per Zurich Bank: "Continuiamo a investire"

ZURICH BANK COMPIE due anni e festeggia il suo anniversario consolidando la sua presenza sul mercato grazie a servizi sempre più personalizzati. Ad ottobre 2022 nasceva Zurich Bank, ambiziosa iniziativa del Gruppo Zurich in Italia, che, rispondendo alla crescente necessità di una consulenza sempre più qualificata, ha introdotto un nuovo paradigma di advisory finanziaria, in una fase macroeconomica complessa e caratterizzata da importanti sfide per la gestione dei patrimoni. A due anni dal lancio, e contando su 1.050 consulenti finanziari e 18 miliardi di Asset in gestione, Zurich Bank avanza lungo un percorso di crescita e rafforzamento che le ha consentito di raggiungere importanti obiettivi in termini di offerta, gestione dei talenti e valore del brand, consolidando il proprio posizionamento sul mercato.

Il settore della consulenza finanziaria si trova oggi a vivere un’era di importanti cambiamenti, che ha puntato i riflettori su nuove sfide e bisogni per i risparmiatori, oggi più che mai in cerca di un approccio alla gestione finanziaria sempre più innovativo, personalizzato e sicuro. Ciò si inserisce in un quadro che vede l’industria attraversata da una duplice tendenza: da un lato, una forte spinta verso l’innovazione, che richiede un elevato grado di digitalizzazione; dall’altro, l’emergere di nuovi bisogni che stanno favorendo la diffusione di servizi di consulenza sempre più avanzati, pensati per rispondere alle evoluzioni del mercato e alle esigenze delle diverse generazioni. Protagonista di questa trasformazione, Zurich Bank è portavoce di un modello di consulenza attento al futuro dei singoli quanto a quello della collettività, assistendo i clienti nella realizzazione dei propri progetti di vita attraverso un solido processo d’investimento personalizzato che mira a proteggere e far crescere i patrimoni supportando anche la crescita, anche economica, del Paese. In quest’ottica, Zurich Bank è da tempo impegnata in un percorso di crescita lungo quattro direttrici: lo sviluppo di nuovi servizi e prodotti, in linea con le esigenze di una clientela sempre più sofisticata, la formazione e il reclutamento di giovani professionisti, la crescita sul territorio e l’adozione di un modello operativo sempre più innovativo tale da supportare la relazione cliente-consulente.

"Gli importanti traguardi raggiunti in questi anni testimoniano – spiega Silvio Ruggiu (nella foto in alto), direttore generale di Zurich Bank – il forte impulso di crescita che Zurich Bank ha vissuto, offrendo un servizio di consulenza sempre più dinamico, evoluto che vede il consulente come figura chiave del modello di business, valorizzando l’appartenenza a un gruppo assicurativo leader a livello mondiale. La solidità e attrattività della nostra rete, riconosciuta in primo luogo dai nostri clienti, ci sprona a continuare a investire nello sviluppo della banca, con un particolare focus sul segmento Private, puntando sul consolidamento di nuove competenze innovative e digitali".

È con questo obiettivo che nel 2024 Zurich Bank ha potenziato la propria struttura dedicata alla clientela Private, portando alla nascita della direzione Wealth Management & Investment Solutions, sotto la guida di Maurizio Ceron. Articolata su tre unità organizzative e contando su 100 Private Advisor cresciuti in maniera significativa nel corso dell’anno, la direzione prevede un team dedicato allo sviluppo e alla gestione dei prodotti, un’unità incentrata sui servizi di investimento e gestioni patrimoniali, oltre che di advisory evoluta; e infine, sarà possibile investire anche su banker dipendenti per facilitare la crescita e avere un’ulteriore opportunità di ingresso in Zurich Bank.

Il percorso intrapreso riflette la volontà di Zurich Bank di rispondere ai bisogni più specifici di una clientela sofisticata e di alto standing lungo l’intero ciclo di vita e in tutte le fasi di gestione del patrimonio, da quelle più propriamente legate alla protezione, alle specificità del passaggio generazionale. Il successo del modello di business è reso peraltro possibile dall’adozione di un approccio che rappresenta uno dei pilastri della rete di advisory: grazie a un modello incentrato sull’architettura aperta, l’offerta di Zurich Bank si avvale di un ecosistema di relazioni e soluzioni di qualità elevata, che consente di offrire un servizio innovativo e su misura. Questo approccio, unito alle sinergie con il mondo assicurativo, all’attenzione alle persone, e alla volontà di innovare facendo leva su asset digitali e tecnologici, si sono rivelati l’asse portante della strategia della banca. Un ruolo cruciale è infatti svolto dai singoli professionisti: negli ultimi due anni Zurich Bank ha investito per potenziare, sviluppare e consolidare il proprio capitale umano, favorendo la crescita delle competenze, la creazione di sinergie e l’inserimento di giovani talenti.

Un esempio di ciò è il lancio a fine 2023 del progetto Talent NextGen, dedicato ai giovani aspiranti consulenti finanziari, un percorso che prevede tra i suoi pilastri chiave la formazione, l’affiancamento e il supporto economico per favorire la crescita dei futuri professionisti della Banca. Un’attenzione reale ai giovani che oltre a rappresentare un importante valore aggiunto per l’intero settore, ha portato all’entrata di 30 giovani professionisti all’interno della rete dei nostri consulenti. Un numero che ci aspettiamo in crescita nei prossimi mesi grazie al bacino di candidati talent che stanno studiando con i nostri percorsi di formazione per superare l’esame Ocf. A ciò si aggiunge un più ampio approccio che vede Zurich Bank promuovere al proprio interno l’importanza del lavoro in team, modalità sempre più apprezzata in un settore – come quello della consulenza finanziaria – tradizionalmente più legato a un modello di advisory individuale.