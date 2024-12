Alleanza con Banfico sull’Open Finance

INSIEME PER AMPLIARE la disponibilità globale del servizio Verification of Payee. è la base della partnership strategica siglata lo scorso settembre tra CBI e Banfico, società fintech specializzata in soluzioni di open banking, open finance e account verification. La collaborazione mira a condividere le migliori procedure nel panorama dell’open finance e della verifica dei beneficiari di pagamento (Verification of Payee), con l’obiettivo finale di migliorare le offerte a valore aggiunto dei fornitori di servizi di pagamento e l’efficienza complessiva del mercato finanziario. In particolare, il servizio Verification of Payee di CBI, chiamato Name Check, è stato ideato per garantire che i codici Iban siano abbinati correttamente ai nomi dei beneficiari prima dell’elaborazione del pagamento. Questo processo di verifica è fondamentale per ridurre le frodi, prevenire gli errori e garantire che i pagamenti siano indirizzati in modo accurato ai corretti destinatari.

Il servizio fornisce un livello di sicurezza indispensabile per le transazioni finanziarie, contribuendo a ridurre il rischio di attività fraudolente e di errato indirizzamento dei pagamenti. La soluzione risulta essere conforme al Regolamento europeo sui Pagamenti Istantanei, supportando gli istituti di pagamento nel soddisfare i requisiti normativi. La partnership internazionale stretta da CBI con Banfico si propone di promuovere l’interoperabilità delle soluzioni Verification of Payee nei mercati paneuropei e transfrontalieri.

Sul fronte dei significativi passi avanti per la sicurezza dei pagamenti digitali a ottobre CBI ha siglato un’altra importante partnership con SEPAmail per una soluzione interoperabile di Verification of Payee. In questo modo sono state unite le rispettive expertise su Iban-Name Check per fornire, a livello europeo, una soluzione interoperabile di lotta alle frodi. La partnership consentirà alle comunità finanziarie italiane e francesi di rendere più sicuri i pagamenti transfrontalieri grazie all’offerta, attraverso i rispettivi Prestatori di Servizi di Pagamento, di un servizio ad alto valore aggiunto che soddisfa e va oltre i requisiti del nuovo Regolamento europeo sui Pagamenti Istantanei. Il servizio Name Check di verifica del beneficiario (Verification of Payee) è progettato infatti per verificare la corretta corrispondenza tra il codice Iban e il nome del beneficiario di un pagamento.

A. Pe.