Disneyland, 14mila dipendenti minacciano sciopero in California: sarebbe la prima volta in 40 anni

Roma, 20 luglio 2024 – Lavorano per assicurare il divertimento degli ospiti, ma loro non si divertono più, almeno stando ai sindacati che denunciano presunte pratiche sindacali sleali durante le trattative contrattuali. Per la prima volta in 40 anni, migliaia di impiegati dei parchi a tema e dei resort Disney nella California meridionale sono sul piede di guerra e minacciano uno sciopero che potrebbe avere ripercussioni sugli accessi ai parchi simbolo del divertimento e dello svago.

Se fosse confermato sarebbe un evento storico, come sottolineano i quattro sindacati che rappresentano oltre 14.000 impiegati dei parchi. La trattativa con la Disney riguarderebbe gli aumenti salariali e altri benefit. I colloqui si sono arenati e le tensioni sono aumentate perché alcuni dipendenti sostengono che l'azienda stia attuando pratiche antisindacali. La protesta riguarda i lavoratori di Disneyland, Disney California Adventure, del distretto commerciale Downtown Disney e degli hotel di proprietà Disney, come scrive Nbc News.

I quattro sindacati hanno annunciato il voto degli iscritti a stragrande maggioranza per autorizzare uno sciopero e ora potranno decidere la data di convocazione e la sua durata. Ma questo non significa che lo sciopero si terrà nei prossimi giorni. Nel frattempo entrambe le parti potrebbero raggiungere un accordo per scongiurarlo. La società assicura di essere "determinata" a proseguire le trattative previste per lunedì e martedì.