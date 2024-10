Digitalizzazione: più di un’impresa su due in Italia ha difficoltà a gestirla

Roma, 20 ottobre 2024 – Un numero sempre crescente di imprese è impegnata nell'introduzione della digitalizzazione che è diventata una delle principali priorità per le aziende, che vedono in essa una via efficace per semplificare la gestione amministrativa e ridurre l'impatto della burocrazia. Tuttavia, secondo una recente indagine condotta da Tot, piattaforma 100% italiana di banking e amministrazione aziendale, molte aziende (il 67%) in Italia faticano ancora a districarsi tra i complessi processi burocratici, nonostante l’offerta di tecnologie e soluzioni innovative per la semplificazione burocratica sia ampia e diversificata. Le principali criticità riscontrate riguardano la complessità normativa e legale (39,8%), la lunghezza dei tempi necessari per la compilazione dei documenti (32,3%) e le difficoltà nel reperire e organizzare la documentazione stessa (15,8%). Inoltre, anche se in piccola percentuale (si parla del 6,8%), diverse aziende segnalano problemi di comunicazione interna tra i vari dipartimenti.

La mancanza di personale qualificato

A complicare ulteriormente la situazione interviene anche la mancanza di personale dedicato a questo tipo di attività. Oltre il 60% delle imprese non ha infatti un team specifico per la gestione amministrativa, trovandosi così a dover affrontare internamente procedure che appaiono complicate e poco efficienti.

Digitalizzazione, soluzione strategica

È qui che la digitalizzazione entra in gioco, offrendo un'opportunità concreta per ottimizzare i processi e risparmiare tempo. L'automazione può, infatti, ridurre i tempi di gestione dei documenti, con il 43,7% delle imprese che individua nell'integrazione digitale dei processi un modo per risparmiare tempo nella gestione fiscale e contabile. Il 27% degli intervistati ritiene che la digitalizzazione possa facilitare il passaggio tra procedure non connesse, migliorando così l'efficienza operativa. Inoltre, il 38,3% delle aziende afferma che digitalizzare i processi le aiuterebbe a ottenere una visione più chiara delle uscite di cassa. I principali benefici della digitalizzazione si traducono quindi in un miglioramento della produttività aziendale grazie al risparmio di tempo e alla semplificazione dei processi, e in un più puntuale controllo della situazione economica che supporta la gestione finanziaria.

La soddisfazione delle aziende

Eppure, nonostante la consapevolezza sul potenziale offerto dalle tecnologie digitali, molte aziende sono ancora lontane dall'essere completamente soddisfatte del livello di automazione raggiunto (solo il 15,8% delle imprese è pienamente soddisfatto dell'automazione implementata) e non compie passi in avanti significativi in tale direzione: il 64,5% delle aziende destina una minima parte del proprio fatturato (5%) alla gestione automatizzata della burocrazia, e solo una piccola percentuale (1,8%) arriva a spendere oltre il 25%.

La complessità normativa

Un altro fattore che rallenta l'adozione della digitalizzazione è legato alla complessità normativa, che può rendere difficile orientarsi e trovare soluzioni agili. Inoltre, molte aziende continuano a ricorrere a consulenze esterne, con un impatto in termini di tempo e costi. In questo contesto, Tot si propone come una soluzione innovativa, offrendo una piattaforma all-in-one che punta a semplificare le operazioni quotidiane. Grazie a un conto business con IBAN italiano, strumenti per la gestione delle fatture e l'automazione dei pagamenti, Tot si presenta come un alleato per le aziende che desiderano snellire le proprie operazioni amministrative e concentrarsi sullo sviluppo del proprio business. “Le imprese oggi si affidano a una molteplicità di strumenti per gestire l'amministrazione e la burocrazia aziendale – dichiara Doris Messina, CEO e Co-Founder di Tot – e tuttavia, la maggior parte di loro non dispone di personale qualificato e dedicato all'interno del team, e questo le porta spesso a richiedere consulenze esterne, con un impatto significativo in