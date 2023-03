Il 730 del 2023: cosa c’è da sapere sulle novità per la dichiarazione dei redditi

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730 2023 con un provvedimento del 6 febbraio 2023. Come viene spiegato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate, quando si parla di modello 730 2023 si ha a che fare con la dichiarazione dei redditi che può essere presentata dai lavoratori dipendenti, pensionati e tutti quei contribuenti che, pur privi di sostituto d’imposta, posseggano redditi da lavoro dipendente o assimilato.

Nel 730 2023 ci sono alcune novità da conoscere per la sua corretta compilazione, in particolare per quel che riguarda i calcoli delle imposte dovute o a credito che risentono delle tante novità fiscali che si sono registrate nel 2022. Di seguito le principali, riportate sulla sezione relativa dell’Agenzia delle Entrate. Non sono state apportate modifiche, invece, alle regole e ai termini di presentazione del modello (precompilato o ordinario).

Per i pensionati sono cambiate radicalmente le regole di calcolo dell’IRPEF a seguito della mini riforma introdotta a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, nella liquidazione delle imposte a carico del sostituto d’imposta o del soggetto che presta assistenza fiscale (CAF o professionista) si dovrà tener conto delle:

nuove aliquote e nuovi scaglioni IRPEF

nuove detrazioni per lavoro.

Riguardo al primo punto, si evidenzia la riduzione da 5 a 4 delle aliquote e la ridefinizione degli scaglioni:

la prima aliquota è confermata al 23% fino a 15.000 euro

la seconda aliquota da 15.000 a 28.000 euro si è abbassata dal 27% al 25%

da 15.000 a 28.000 euro si è abbassata dal 27% al 25% la terza è passata dal 38 al 35% per i redditi fino a 50.000 euro

è passata dal 38 al 35% per i redditi fino a 50.000 euro la quarta è per i redditi sopra i 50.000 euro, adesso tassati al 43%.

Per quanto riguarda il cuneo fiscale, a partire dal 1° gennaio 2022, è passato da 28.000 a 15.000 euro il limite di reddito per beneficiare del trattamento integrativo nella misura annua di 1.200 euro. Comunque, ai fini del 730 2023 il trattamento integrativo viene riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di alcune condizioni.

A essere cambiate nel 730 2023 sono le detrazioni per lavoro. Ecco le principali modifiche:

per i lavoratori dipendenti , è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale affinché fruiscano della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro

per i pensionati: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro

: è stato innalzato a per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro per chi possiede altri redditi assimilati: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.

Il 1° marzo 2022 ha debuttato l’assegno unico universale. Le detrazioni per figli a carico spettano per il resto dell’anno (da marzo a dicembre) solo per determinate categorie di figli. Dal 1° marzo 2022 è rimasta in vigore solo la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni. Per il 730 2023 per i figli che hanno diritto all’assegno unico non sono più riconosciute detrazioni in busta paga o dichiarazione dei redditi. Sono da considerarsi familiari a carico i membri della famiglia che nel 2022 hanno totalizzato un reddito complessivo:

uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili

uguale o inferiore a 4.000,00 euro, per figli di età non superiore a 24 anni.

A parte quel che cambia per il Super Bonus, in materia di detrazioni e crediti d’imposta le novità del 730 2023 sono le seguenti: