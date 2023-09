Dazn, piano start, standard e plus: come guardare lo sport e il calcio di Serie A

Milano, 18 settembre 2023 – Il campionato di calcio di Serie A è partito da poco meno di un mese e sabato c'è stato il derby Inter-Milan. La gara, in Italia, è stata trasmessa da Dazn che detiene anche per la stagione 2023/2024 i diritti delle partite della massima serie del calcio italiano. Per quest'anno Dazn ha presentato i nuovi piani di abbonamento e la possibilità di scegliere tra un pagamento mensile e uno annuale in un'unica soluzione, che consente un risparmio sulla quota da versare.

Il piano Dazn start

Il nuovo piano Dazn start dà la possibilità di assistere agli eventi sportivi più importanti dal basket italiano ed europeo, all'NFL, alla boxe, all'UFC e fino al fighting internazionale, ad esclusione della Serie A di calcio. Chi decide di sottoscrivere un abbonamento annuale pagherà al mese 9,99 euro, ma non potrà disdire l'abbonamento prima di un anno. Chi invece vuole mantenere la possibilità di cancellare il piano scelto con un preavviso di 30 giorni pagherà 13,99 euro al mese. Con il piano Dazn start è possibile registrare fino a quattro dispositivi e guardare gli eventi sportivi contemporaneamente su due di essi, a condizione che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa rete internet.

Il piano Dazn standard

Il piano Dazn standard offre una vasta gamma di eventi sportivi in diretta tra cui la Serie A e contenuti on demand da guardare su due dispositivi contemporaneamente, a condizione che entrambi siano connessi alla stessa rete internet. Questa opzione consente, ad esempio, a un convivente di guardare Dazn su una Smart TV, mentre il servizio viene utilizzato su uno smartphone. Inoltre, il piano standard offre la possibilità di registrare l'app Dazn su un massimo di sei dispositivi e di utilizzarla anche fuori casa, ma in questo modo non è possibile utilizzare contemporaneamente un altro dispositivo registrato. Anche per il piano standard è possibile sottoscrivere un abbonamento annuale pagando 30,99 euro al mese, per un totale di 371,88 euro all'anno. Per risparmiare ancora di più è possibile decidere di sottoscrivere un piano annuale e pagare un'unica soluzione da 299 euro, in pratica 24,99 euro al mese. È infine possibile mantenere la flessibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni, in questo caso il costo mensile è di 40.99 euro al mese.

Il piano Dazn plus

Per coloro che desiderano un'esperienza sportiva ancora più completa, il piano Dazn plus offre tutti i vantaggi del piano standard e permette di guardare gli eventi live e i contenuti on demand in contemporanea su due dispositivi anche se non collegati alla stessa rete internet. Il piano plus consente di registrare fino a sette dispositivi e se si sottoscrive un abbonamento annuale ha un costo di 45,99 euro al mese, ma come per il piano standard è possibile risparmiare scegliendo l'opzione con pagamento anticipato per 12 mesi al prezzo di 449 euro. Per chi preferisce mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso, il costo mensile rimane di 55.99 euro al mese.