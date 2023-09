EA Sports Fc 24, quando esce e quali sono le novità del videogioco più atteso dagli appassionati di calcio

Il conto alla rovescia è ormai scattato. Gli amanti del calcio sanno che settembre segna l'uscita di uno dei videogiochi più attesi, che quest'anno si presenta con una veste grafica e un nome totalmente rivoluzionato. La serie Fifa lascia spazio a Ea Sports Fc, cambio di nome dettato dalla conclusione della partnership tra Fifa ed Electronic Arts, che punta a rivoluzionare il mondo dei videogiochi di calcio.

Quando esce

EA Sports Fc 24 è stato presentato a luglio e la data di uscita ufficiale è stata fissata al 29 settembre, ma per chi ha acquistato la versione Ultimate è prevista la possibilità di accedere al gioco con sette giorni di anticipo. Il videogioco sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Pc e Nintendo Switch. Su Ps5, Xbox X/S e Pc, inoltre, è disponibile la tecnologia HyperMotionV che, attraverso i dati volumetrici raccolti dalle telecamere durante 180 partite dei tornei più importanti come la Champions League, la Premier League e La Liga, permette di creare oltre undicimila animazioni di gioco, rendendo EA Sports Fc 24 ancora più realistico rispetto alla vecchia edizione di Fifa 23.

Le versioni disponibili

EA Sports Fc 24 è disponibile in due versioni: Ultimate e Standard, che offrono contenuti bonus differenti, e che hanno un prezzo ovviamente diverso. La versione Ultimate, ad esempio, è acquistabile sul Playstation store a 98,99 euro e permettere di iniziare a giocare fino a 7 giorni prima dall'uscita ufficiale, concede la divisa e prestito Nike ultimate team, un giocatore ultimate team "squadra della settimana" e 4600 fc points, più tutti gli incentivi della versione standard. La versione Standard, invece, disponibile a 79,99 euro, prevede un oggetto atleta copertina in prestito, un oggetto ambasciatore maschile in prestito, un oggetto ambasciatore femminile in prestito, uno slot stili di gioco club, punti personalità da utilizzare nella carriera giocatore e un preparatore cinque stelle nella carriera giocatore.

Ultimate Team

Oltre alle modalità come la carriera giocatore e allenatore, ritorna come ogni anno anche l'Ultimate Team con alcune novità. In EA Sports Fc 24 sarà possibile creare delle rose miste con protagonisti del calcio maschile e protagoniste del calcio femminile. Nei pacchetti, quindi, sarà possibile trovare anche le giocatrici, che avranno anche le loro carte icone ed eroi. Un'altra novità riguarda l'evoluzione dei giocatori del proprio club. Sarà possibile, infatti, completando una serie di obiettivi, migliorare le abilità individuali di alcuni giocatori per farli restare competitivi nel corso della stagione.