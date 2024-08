Crédit Agricole in Italia: su gli utili. Mutui, +22%. E aumentano i clienti

di Egidio Scala

Il Crédit Agricole in Italia chiude il primo semestre del 2024 con ottimi dati, mettendo a segno un risultato netto aggregato di 818 milioni di euro (+11% rispetto all’anno scorso). Sotto la guida di Giampiero Maioli, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer, il Gruppo ha fatto registrare un aumento del totale dei finanziamenti all’economia pari a circa 101 miliardi di euro e una Raccolta Totale pari a 338 miliardi di euro.

Numeri ancora una volta in crescita per una realtà che nel nostro Paese, suo secondo mercato domestico, è presente con circa 16.100 collaboratori e circa 6 milioni di clienti e che è composta, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (Crédit Agricole Leasing, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria). Anche Crédit Agricole Italia ha presentato i risultati relativi al semestre, confermando la capacità di generare redditività consistente e sostenibile.

L’utile netto consolidato si attesta a 444 milioni di euro (+9,6% anno su anno). La patrimonializzazione continua a rimanere solida: il Common Equity Tier 1 Fully Loaded raggiunge il 13,3%, e il Total Capital Ratio il 17,9%, mantenendo un buffer ampiamente superiore rispetto ai requisiti minimi assegnati dalla BCE. Moody’s ha confermato il rating di Crédit Agricole Italia a Baa1 con outlook stabile, al livello più alto del sistema bancario italiano. Significativo il dinamismo commerciale, con l’acquisizione di 100 mila nuovi clienti (+18% rispetto all’anno precedente).

A conferma della solidità del rapporto costruito nel tempo con investitori istituzionali italiani e internazionali, la banca è stata premiata come Miglior Emittente dell’anno in occasione dell’XI Covered Bond Investor Conference. Netto l’aumento delle erogazioni mutui residenziali e per i volumi erogati alle imprese: +38% anno su anno. Continua anche l’incremento degli impieghi del comparto Agri-Agro, con un +1% a fronte di un trend di settore in calo del -3%. Forte incremento dei prodotti Wealth Management con oltre 7 miliardi di euro collocati su tutte le asset class (+76% rispetto all’anno precedente) e positiva anche l’evoluzione dei premi delle polizze ramo danni (+14%). L’attenzione per le tematiche ESG e il supporto verso le aziende si è tradotta anche in nuove erogazioni MLT pari a circa 1,4 Mld (+38% anno su anno).

Nel corso del primo semestre sono stati erogati oltre 580 mln su operazioni per aiutare i clienti a migliorare il proprio posizionamento, in coerenza con le strategie e gli obiettivi NET Zero del Gruppo, a cui si aggiunge il plafond da 3 miliardi per le aziende che desiderano accedere alle agevolazioni del Piano Transizione 5.0. Nel quadro delle politiche di decarbonizzazione prosegue l’impegno del Gruppo per la riduzione delle emissioni finanziate e dell’impronta carbonica diretta e indiretta su tutta la catena del valore.

Grande importanza hanno rivestito le misure approntate per i colleghi e le nuove generazioni. In linea con il ’Progetto Persone’, è proseguito nel semestre l’inserimento di nuovi colleghi che per il 70% ha interessato giovani fino a 35 anni.